Suomalaiselokuva Hytti nro 6 jäi ilman Golden Globe -palkintoa – voiton vei japanilaiselokuva Drive My Car

Juho Kuosmasen ohjaama Hytti nro 6 ei saanut Golden Globe -palkintoa. Elokuva oli ehdolla parhaan ei-englanninkielisen elokuvan palkintoon.

Elokuva perustuu Rosa Liksomin samannimiseen Finlandia-palkittuun romaaniin, ja se kertoo suomalaisen opiskelijan ja venäläisen kaivosmiehen kohtaamisesta junamatkalla.

Kategoriassa voiton vei sen sijaan japanilaiselokuva Drive My Car, jonka on ohjannut Ryusuke Hamaguchi.

Parhaan draamaelokuvan Golden Globe -palkinnon sai uusseelantilaisohjaaja Jane Campionin ohjaama The Power of the Dog. Uutistoimisto AFP:n mukaan Campionin lännenelokuva on vasta toinen naisen ohjaama elokuva, joka on voittanut parhaan draaman palkinnon.

Campion sai myös parhaan ohjaajan palkinnon. Hän on järjestyksessään kolmas parhaana ohjaajana Golden Globe -palkittu nainen.

Edellisen kerran naisohjaaja voitti parhaan draamaelokuvan palkinnon vuosi sitten, kun Nomadlandin ohjannut Chloe Zhao vei palkinnon kotiin. Ensimmäisen kerran naisohjaaja voitti 1980-luvulla, kun Barbra Streisand palkittiin Jentl-elokuvasta.

Campionin tunnetuimpiin elokuviin kuuluu Piano, josta hän oli niin ikään Golden Globe -ehdokkaana. Hän oli tuolloin ehdolla parhaasta ohjauksesta ja parhaasta käsikirjoituksesta.

Uusseelantilainen oli myös tänä vuonna ehdolla parhaan käsikirjoituksen palkinnon saajaksi, mutta pidemmän korren veti Belfast-elokuvan ohjannut näyttelijänäkin tunnettu Kenneth Branagh.

The Power of the Dogista irtosi kuitenkin kolmaskin pysti, jonka sai Kodi Smit-McPhee sivuosasta parhaana miesnäyttelijänä.

Parhaan komedian tai musikaalin palkinnon vei Steven Spielbergin ohjaama West Side Story -uudelleenfilmatisointi. Elokuvan naistähdet Rachel Zegler ja Ariana DeBose saivat niin ikään pystit rooleistaan. Zegler koppasi parhaan naispääosan palkinnon komedia- tai draamaelokuvasta ja DeBose puolestaan parhaan naissivuosan.

Parhaan naispääosan palkinto draamaelokuvasta meni Nicole Kidmanille, joka palkittiin roolisuorituksestaan Aaron Sorkinin ohjaamassa Being the Ricardos -elokuvassa. Elokuva seuraa Lucille Ballin ja Desi Arnazin suhdetta. Kidman esiintyy elokuvassa Ballina.

Parhaan draamaelokuvan miespääosan palkinnon sai Will Smith roolistaan elokuvassa King Richard. Smith näytteli elokuvassa tennistähtien Venus ja Serena Williamsin isää Richard Williamsia.

Pose-sarjan tähti Michaela Jae Rodriguez on ensimmäinen näyttelijäntyöstään Golden Globella palkittu transnainen. Asiasta kerrotaan Golden Globe -palkintogaalan verkkosivuilla.

Rodriguez näyttelee sarjassa transnaista Blanca Rodriguez-Evangelistaa ja ansaitsi roolistaan draamasarjan parhaan naisnäyttelijän palkinnon.

Golden Globe -gaalassa Hollywood Foreign Press Associationin jäsenet valitsevat ja palkitsevat elokuva- ja televisioalan vuoden 2021 parhaat suoritukset.

Tänä vuonna gaala oli yksityistilaisuus, eikä sitä striimattu suorana.