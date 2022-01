Sibelius-Akatemia sai miljoonan dollarin lahjoituksen kulttuurienvälisen vuoropuhelun ja yhteistyön vahvistamiseen

Yksityinen yhdysvaltalainen lahjoittaja Elsa Brule on tehnyt miljoonan dollarin eli lähes 900 000 euron lahjoituksen Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Global Music -koulutusohjelmalle. Tavoitteena on vahvistaa musiikin avulla kulttuurienvälistä vuoropuhelua ja yhteistyötä Suomessa ja maailmalla.

Brulen isoisä oli suomalainen, ja hän itse kasvoi Pohjois-Michiganin niemimaalla, missä suomalainen kulttuuri on osa jokapäiväistä elämää. Brulen kiinnostus tukea Global Music -ohjelmaa syttyi taannoisella Suomen vierailulla, minkä seurauksena hän käynnisti ja rahoitti projektin, jossa Global Musicin opiskelijat työskentelivät Pohjois-Amerikan alkuperäisväestön koulussa New Mexicossa. Lahjoituksen avulla hanke laajenee.

Rahan avulla on tarkoitus muun muassa kehittää saamelaisten ja intiaaniyhteisöjen välistä yhteistyötä, laajentaa yhteistyöhankkeita maahanmuuttajien ja erilaisten syrjäytymisvaarassa olevien yhteisöjen kanssa sekä rakentaa uusia kumppanuuksia muun muassa Afrikkaan. Yhteisöprojekteista rakentuu kokonaisuutena lahjoittajan nimeä kantava huippuosaamisen keskus, Elsa Brule Center for Global Music and Community Engagement.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Tavoitteena on tuottaa uutta taiteellista, pedagogista ja tutkimustietoa työn menetelmien kehittämiseksi ja vaikutusten mittaamiseksi. Tutkimusyhteistyötä tehdään kansainvälisten yliopistokumppanien kanssa, Sibelius-Akatemian dekaani Emilie Gardberg sanoo tiedotteessa.

Rahoitusta hallinnoi suomalais-amerikkalaista kulttuuria Yhdysvalloissa vaaliva, vuonna 1953 perustettu hyväntekeväisyysjärjestö, Finlandia Foundation National.

Global Music -koulutusohjelma perustettiin kymmenen vuotta sitten edistämään eri taustoista tulevien ihmisten välistä ymmärrystä ja oppimista. Koulutus kokoaa tällä hetkellä yhteen muusikoita yli 25 eri kulttuurista. Koulutukseen kuuluvat yhteisöprojektit esimerkiksi kouluissa, pakolaiskeskuksissa, maahanmuuttajayhteisöissä ja vankiloissa Suomessa ja ympäri maailmaa.