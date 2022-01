Merialueiden menneisyys avautui verkkonäyttelynä – Digimuseossa voi tutustua torpedoihin ja sukellusveneisiin

Merikeskus Forum Marinumin tuottama näyttely Vedenalainen sodankäynti valmistui lokakuun alussa teknologiayritys DA-Groupin tiloihin Forssassa. Nyt näyttelyn virtuaalinen versio on avattu kaikkien koettavaksi Digimuseo.fi-sivustolla.

Suuri osa nykyaikaisesta merisodasta tapahtuu pinnan alla, ja myös itsenäisen Suomen historiaa on syytä tarkastella pintaa syvemmältä. Forum Marinumin näyttelyssä pääsee tutustumaan suomalaisen vedenalaisen sodankäynnin historiaan ja esineisiin, jotka pohjautuvat Merivoimien käyttämään kalustoon ja materiaaliin lähes sadan vuoden ajalta.

Ensimmäistä kertaa kunnolla esille pääsevä kokoelma kattaa mm. miinanetsintä- ja miinanraivauskalustoa, merivoimien sukellustoimintaan liittyviä esineitä, erilaisia torpedoita sekä torpedokehitykseen ja -sodankäyntiin kytkeytyviä materiaaleja 1920-luvulta alkaen.

Näyttelyssä on kolme pääteemaa: merimiinat ja miinantorjunta, torpedot sekä sukellusveneentorjunta. Fyysinen näyttelytila on kuvattu 360-asteiseksi näkymäksi, jossa käyttäjä navigoi itseään eteenpäin. Matkan varrella tarjotaan tietoiskuja kuvien ja tekstien muodossa. Näiden lisäksi digimuseoalustalle on tuotettu kolme asiantuntijahaastattelua sekä animaatiovideo. Sisällöt toimivat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Kyseessä on toinen Forum Marinumin tuottama verkkonäyttely Digimuseon valikoimaan. Keväällä 2021 aloitettiin liittämällä palveluun museolaiva Suomen Joutsenesta kertova näyttely.

Näyttelyyn pääsee fyysisesti tutustumaan ainoastaan rajoitetusti tarjottavina ajankohtina. Sen sijaan nyt avautunut virtuaalinen näyttely on avoinna Digimuseossa kaikkina aikoina ympäri vuoden. Omatoimisen tutustumisen lisäksi virtuaalinäyttelyssä järjestetään maksullisia opastettuja kierroksia torstaisin klo 17. Varaukset tehdään Digimuseon verkkosivuilla.