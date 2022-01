Adelen hittejä kuullaan Turun konserttitalossa reilun vuoden päästä – tribuuttikiertue siirtyy tammikuuhun 2023

Kiristyneiden koronarajoitusten takia Someone Like You – The Adele Songbook -kiertue joudutaan siirtämään vuodella eteenpäin tammikuulle 2023. Kahdeksan konserttia ympäri Suomea käsittävä kiertue oli määrä järjestää tammikuussa 2022.

Turun konserttitaloon kiertue saapuu 10. tammikuuta 2023. Konserttipaikkakunnat pysyvät siirrosta huolimatta muuttumattomina. Konsertit pidetään myös Helsingissä, Hämeenlinnassa, Tampereella, Hyvinkäällä, Mikkelissä, Jyväskylässä ja Oulussa.

Kiertueen konserttien solistina toimii englantilainen laulaja Katie Markham. Ohjelmisto koostuu pääasiallisesti Adelen tunnetuksi tekemistä kansainvälisistä hiteistä kuten Chasing Pavements, Make You Feel My Love, Set Fire To The Rain, Someone Like You, Hello, Rolling In The Deep ja Skyfall sekä uusimpana menestyskappaleena Easy On Me.

Someone Like You – The Adele Songbook -konsertti on kerännyt suitsutusta niin yleisöltä kuin musiikkikriitikoiltakin ympäri maailmaa. Erityisesti Adelen itse englantilaisesta tv-ohjelmasta löytämän Katie Markhamin lauluääni, tulkinta ja lauluvalinnat ovat saaneet ylistystä.

Jo ostetut liput käyvät tammikuun 2023 uusille konserttipäiville sellaisenaan. Lippujen palautusta koskevat ohjeet löytyvät lipunmyyjän nettisivuilta.