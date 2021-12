WAMx:n uusi näyttelysarja alkaa performansseilla – tulevien näyttelyiden teemana on yhteiselo

WAMx:n uusi näyttelysarja Institute of Coexistence (Yhteiselon instituutti) aukeaa torstaina. Sarja tarjoaa kävijälle mahdollisuuden viipyillä teosten äärellä ja antaa aistien herkistyä. Näyttelytila on muutettu intiimiksi verhoilemalla se koko vuoden ajaksi punaisella kankaalla.

Sarjan avaa Rob Hespin näyttely, jossa keskitytään kosketukseen ja ihmisten väliseen kohtaamiseen. The contact catalogue -näyttely rakentuu osallistavista performansseista, joissa taiteilija selvittää, miten ihmiset voivat sosiaalisina eläiminä löytää uudelleen kosketuksen ja fyysisen läheisyyden voiman.

Näyttely jakautuu kolmikanavaiseen videoteokseen, kuulokkeista koettavaan ääni-installaatioon ja näyttelytilassa toteutettaviin performansseihin. Teokset käsittelevät pehmeyttä, kehon tuntemusten kuuntelua ja keskinäistä riippuvuutta.

Hesp on useita eri medioita hyödyntävä taiteilija, koreografi ja tanssija, joka on kotoisin Englannin Leedsistä. Taiteilijaa ohjaa kiinnostus identiteettikysymyksiin, sosiaalisiin suhteisiin ja yhteisöön.

Vuoden 2022 näyttelysarja etsii vastauksia nykyajan ekologisiin, sosiaalisiin ja biologisiin kriiseihin. Tavoitteena on löytää yhteiselon tapoja, joiden avulla voidaan luoda parempi maailma.

Näyttelysarjan fyysiset ja teoreettiset puitteet on luonut tanskalaistaiteilija Gry Worre Hallberg. Sarjan muut neljä taiteilijaa ottavat näyttelytilan vuorotellen käyttöönsä.

Tila on jaettu kahteen osioon, joista toisessa sarjan jokainen taiteilija lähestyy taiteellisen tutkimuksen keinoin ihmisten ja muiden lajien yhteiseloa. Kukin jättää kokonaisuuteen jälkensä.

Näyttelysarjan neljä taiteilijaa valittiin syksyllä 2021 järjestetyn avoimen haun kautta. Näyttelyt ovat valinneet kuraattori Mikkel Elming ja taiteilija Gry Worre Hallberg yhteistyössä WAMin kanssa. Tanskalainen Elming on lasimuseo Glasmuseet Ebeltoftin johtaja ja on perustanut FSK – The Association for Contemporary Art -yhdistyksen. Hallberg on Sisters Hope -kollektiivin perustajajäsen ja taiteellinen johtaja.

Rob Hespin näyttely jatkuu 6.3. asti. Sen jälkeen vuorossa ovat Tiio Suorsa 18.3.–5.6., Kim Laybourn 10.6.–28.8. ja Georg Jagunov 9.9.–4.12.

Rob Hespin performanssit la 18.12. ja su 19.12. klo 11, 13 ja 15. Ilmoittautuminen WAMin nettisivuilta.