Yhteisöllinen muotokuvaprojekti antaa kasvot Martin kaupunginosalle

Kaupunginosan kasvot on yhteisöllinen muotokuvaprojekti ihmisistä ja kuljeksijoista Martin kaupunginosassa.

Ketjukirjemäisellä menetelmällä toteutetussa projektissa osallistujat ehdottavat aina seuraavaa kuvattavaa.

– Otin ensimmäiset kuvani ystävistäni Martissa pari vuotta sitten. Työ muodostui sittemmin enemmän yhteisölliseksi taidedokumentiksi ja alkoi saada omaa erityistä muotoaan. Olen tavannut kuvissani olevat ihmiset usein ensimmäistä kertaa työhuoneeni ovella. Seuraavan tunnin aikana meistä on tullut myös ystäviä samalla kun olemme tehneet kuvia yhdessä, taiteilija Juha Allan Ekholm kertoo tiedotteessa.

Ekholm (s.1965) on Turussa asuva ja työskentelevä valokuva- ja installaatiotaiteilija. Hänellä on ollut 2000-luvun alusta 160 näyttelyä kotimaassa ja ulkomailla. Taiteilijan teoksia on yli viidessätoista kokoelmassa Suomessa, Saksassa ja USA:ssa.

Martti-projekti on taiteilijan kunnianosoitus kaupunginosalle, jossa on työskennellyt pisimpään. Työskentely jatkuu vuonna 2022 tavoitteena 100:n muotokuvan kokonaisuus eri ikäisistä ja kaupunginosan ihmisistä.

Projekti on osa Turku Euroopan kulttuuripääkaupunki 10 v. juhlavuoden ohjelmaa.

Nyt nähtävissä on hankkeen pilottivaihe, joka esitetään jatkuvasti päivittyvällä Instagram-sivulla sekä Aleksis Kiven aukiolla Turun kaupunginteatterin taideseinällä. Taideseinällä teokset ovat nähtävissä 19.12. saakka arkisin klo 7.30–22, lauantaisin 10–22 ja sunnuntaisin 10–20.