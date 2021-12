Pori Jazz julkaisi lisää esiintyjiä – tapahtumassa nähdään muun muassa Simply Red

Brittiyhtye Simply Red konsertoi Pori Jazzissa lauantaina 16. heinäkuuta. Festivaalin ohjelmistoon on lisätty myös useita muita esiintyjiä, kuten muun muassa Charles Lloyd feat. Bill Frisell, Thundercat sekä Maustetytöt X Agents.

Laulaja Mick Hucknallin johtama Simply Red -yhtye on myynyt vuosikymmenten varrella yli 60 miljoonaa albumia. Yhtyeen isoimpiin hittteihin lukeutuvat muun muassa Stars, Holding Back The Years sekä If You Don’t Me By Know. Debyyttialbuminsa yhtye julkaisi 1985, jolloin Picture Book -pitkäsoitto esitteli Manchesterista ponnistavan kokoonpanon, joka tarjoili englantilaisen näkemyksen amerikkalaisen rytmimusiikin perinteistä. Myöhemmistä julkaisuista Simply Redin suurimpiin menestystarinoihin lukeutuu 1991 ilmestynyt studioalbumi Stars. Simply Redin tuorein albumi Blue Eyed Soul ilmestyi 2019.

Pori Jazzin pääkonsertit järjestetään ensi kesänä 14.–16. heinäkuuta. Festivaalin ohjelmisto on täydentynyt useilla esiintyjillä, joiden joukosta löytyvät muun muassa Charles Lloyd feat. Bill Frisell, Joe Lovano & Dave Douglas Quintet, Cécile McLorin Salvant, Sons of Kemet sekä Kenny Garrett yhtyeineen. Modernin rytmimusiikin suosikkinimiä edustavat yhdysvaltalaiset Thundercat ja Cory Wong sekä ranskalainen L'Impératrice.

Kotimaisten esiintyjien kaartia vahvistaa erikoiskokoonpano Maustetytöt X Agents, joka tekee ensi kesänä rajoitetun määrän esiintymisiä. Ohjelmistoon on kiinnitetty myös Pori Jazzin Ted Curson -palkinnon viime kesänä vastaanottanut Tuomo sekä Linda Fredriksson Juniper.

Pori Jazz järjestetään 55. kertaa 8.–16. heinäkuuta. Festivaalin aiempiin ohjelmajulkistuksiin kuuluvat torstaina 14. heinäkuuta esiintyvä John Legend, perjantaina 15. heinäkuuta konsertoivat Lewis Capaldi ja Emeli Sandé sekä lauantaina 16. heinäkuuta kuullaan Hector Reimagined -erikoiskonsertti. Festivaalin ohjelmisto täydentyy talven ja kevään aikana vielä lukuisilla lisänimillä.