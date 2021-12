Susinukke Kosolan Turkoosi vyöhyke tavoittelee Runeberg-palkintoa – ehdolla kaikkiaan kymmenen teosta

Turkulaisen Susinukke Kosolan teos Turkoosi vyöhyke, Tutkielma yksinäisyyden väriopista (Sammakko) on yksi kymmenestä tämän vuoden Runeberg-ehdokkaasta.

Muut ehdokkaat ovat Niillas Holmbergin Halla Helle (Gummerus), Anneli Kannon Rottien pyhimys (Gummerus), Kaj Korkea-ahon Röda rummet / Punainen huone (Förlaget/Otava, suom. Laura Beck), Martina Moliis-Mellbergin Falk (Schildts & Söderströms), Emma Puikkosen Musta peili (WSOY), Kaija Rantakarin Salit (Poesia), Matias Riikosen Matara (Teos), Quynh Tranin Skugga och svalka / Varjo ja viileys (Förlaget/Teos, suom. Outi Menna) ja Suvi Vallin Hallittua kaatumista ja muita ruumiin kielen asentoja (Poesia).

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Ehdokasteokset valitsivat kirjailija Johanna Hulkko, kriitikko Vesa Rantama ja kirjallisuustoimittaja Camilla Lindberg. Raati valitsi palkintoehdokkaat 284 teoksen joukosta, mikä on ennätyksellisen suuri määrä.

– Suomalainen nykykirjallisuus on monipuolisempaa ja laadukkaampaa kuin koskaan. On ilo valita ensimmäistä kertaa palkinnon historiassa kymmenen palkintoehdokasta, raati kertoo tiedotteessa.

Palkintoraadin mukaan Susinukke Kosolan Turkoosi vyöhyke on komea runoelmamuotoinen dialogi, jossa keskustelu ja hallittu ohipuhuminen kiertyvät toisiinsa: "Yhteiskunnallisessa rakkaustarinassa käsitellään laajoja ja oikullisia teemoja ystävyydestä yksinäisyyteen, valtarakenteista köyhyyteen, kapitalismikritiikkiin ja nykykulttuuriin. Teosta määrittää hallittu runsaus usein pidättyvässä lajissa. Sinä ja minä – tai minän riveissä rakentama käsitys sinästä – keskustelevat värein, kun turkoosi ja musta kohtaavat. Tyylit, graafiset ja lyyriset muodot ja yksityiskohdat tarjotaan raikkaina, eikä teoksen herättämiä ajatuksia voi valita paeta."

Teoksen sisäkannen 23-kohtainen julistus toimii raadin mukaan "kuin sarja ristipistokirjailuiksi tiivistettyjä totuuksia: muistutuksena siitä, mikä on tärkeää ja minkä pohdiskelussa meidän ihmisten kannattaa päivämme kuluttaa".

Turkulaisen Sammakko-kustantamon julkaisema teos sai jo aiemmin Nihil Interitin runouspalkinnon.

Muista ehdokkaista Matias Riikosen romaani Matara tavoitteli myös Finlandia-palkintoa, jonka sai Jukka Viikilän Taivaallinen vastaanotto.

Valitsijaraadin jäsen Johanna Hulkko kertoo Runeberg-puheessaan, että kolmikon lukemista kirjoista 73 prosenttia oli romaaneja, 15 prosenttia lyriikkaa ja noin 5 prosenttia sekä lyhytproosaa että kaunokirjallisia esseitä: "Loput olivat sarjakuvaa, draamaa ja aforistiikkaa, ja jokunen palkintoon kuulumaton tietokirjakin päätyi meille asti. Yleisarviomme vuoden sadosta on, että Suomessa kirjoitetaan erittäin monipuolista ja laadukasta kirjallisuutta."

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Runeberg-palkinto on avoin kaikille suomalaisille kaunokirjallisille teoksille. Se on jaettu 35 kertaa, ja voittajateoksiksi on noussut romaanien lisäksi novelli- ja runokokoelmia.

Palkinto on perustettu vuonna 1986. Palkintosumma on 20 000 euroa, jonka maksavat yhdessä sanomalehti Uusimaa ja Porvoon kaupunki.

Runeberg-palkinnon voittajan valitsee ehdokkaiden joukosta kolmihenkinen palkintoraati. Sen muodostavat kirjailija Marja-Leena Tiainen, kriitikko Merja Leppälahti ja pohjoismaisen kirjallisuuden väitöskirjatutkija Hanna Lahdenperä.

Palkinnon voittaja julkistaan Runebergin päivänä 5. helmikuuta 2022.