Guled & Nasra kilpailee parhaan kansainvälisen elokuvan Oscar-palkinnosta Somalian ehdokkaana

Khadar Ayderus Ahmedin ohjaaman draamaelokuva Guled & Nasra on mukana Oscar-kisassa. Yhdysvaltain elokuva-akatemia on virallisesti hyväksynyt elokuvan Somalian ehdokkaaksi kisaamaan parhaan kansainvälisen elokuvan Oscar-palkinnosta.

Ensimmäistä kertaa mukana oleva Somalia on tänä vuonna ainoa elokuva-akatemian hyväksymä uusi maa parhaan kansainvälisen elokuvan Oscar-mittelöihin.

Parhaan kansainvälisen elokuvan Oscar-voitosta kilpailee näin ollen kaksi suomalaista elokuvatuotantoa. Suomen virallinen ehdokas kilpailuun on Juho Kuosmasen ohjaama Hytti nro 6. Molemmat elokuvat saivat maailmanensi-iltansa Cannesin elokuvajuhlilla viime kesänä.

Ohjaaja Khadar Ayderus Ahmed on saanut edustajakseen Yhdysvalloissa huippuagentuuri CAA:n, mikä on erinomainen uutinen elokuvan Oscar-kampanjoinnin kannalta. Creative Artists Agency LLC edustaa useita nimekkäitä taiteilijoita kuten Carey Mulligania, Zendayaa ja The Weekndia sekä urheilun supertähtiä, kuten Christiano Ronaldoa.

Parhaan kansainvälisen elokuvan Oscar-ehdokkaiksi tarjotuista elokuvista nimetään 21. joulukuuta 15 teosta, joiden joukosta valittavat lopulliset Oscar-ehdokkaat paljastetaan 8. helmikuuta 2022.