Kauppakeskusteatteri tuo Skanssiin kansansadun ja taskuun mahtuvan pörröisen otuksen

Glims & Gloms -kauppakeskusteatteri avautui Skanssiin tänä viikonloppuna. Teatteri palvelee lähialueen kouluja ja päiväkoteja arkiaamunäytöksin ja perheitä viikonloppuisin.

Kauppakeskusteatteri on espoolaisen tanssiteatteri Glims & Glomsin kiertävä pop up -teatteri, joka vie teatterielämykset keskelle ihmisten arkea. Teatterin ohjelmistossa ovat syyskuussa 2021 ensi-iltansa saanut Antti Puuhaara -satuseikkailu ja Glims & Glomsin ohjelmiston pitkäaikainen suosikki Raxu Taskunen -nukketeatterimusikaali.

Antti Puuhaaraon raikas tulkinta suomalaisesta kansansadusta esine- ja nukketeatterin keinoin. Esityksen tapahtumat sijoittuvat Pinkopahvilan kotiseutumuseoon, jossa on alkamassa Antti Puuhaara -näytelmän esitys.

Yleisön ollessa on jo paikoillaan museon henkilökunta saa puhelun teatteriseurueelta. On sattunut väärinkäsitys, jonka seurauksena museon neuvokas henkilökunta päättää ottaa tutun kansansadun reippaasti haltuun ja kertoa siitä yleisölle oman tulkintansa. Koska tarinassa on paljon henkilöitä ja satuolentoja, otetaan museon esineet käyttöön. Samalla kansansadun elämänopit tuodaan tähän päivään.

Esityksen kesto on yksi tunti, ja sitä suositellaan 5-vuotiaille ja vanhemmille.

Simo Heiskasen Raxu Taskunen on vauhdikas esitys, jossa yksi esiintyjä esittää kaikki tarinan hahmot. Esityksessä seurataan taskuihin mahtuvan Raxu Taskusen matkaa maailman ääriin. Raxu on nokkela ja vilkas, mutta laiska persoona, joka yrittää kaikin keinoin pakoilla ikävinä pitämiään asioita, kuten totuttuja nukkumaanmenoaikoja tai terveellisen ruuan syömistä. Esityksen kesto on 35 minuuttia, ja sitä suositellaan 3–8-vuotiaille.

Kauppakeskusteatteri Skanssin kauppakeskuksessa sunnuntaina 5.12. klo 12 ja 14, ja samoina aikoina viikonloppuina 11.–12.12. ja 18.–19.12.