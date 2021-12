Varissuolla tehdään mediataideteos yllättävistä kohtaamisista – jo seitsemättä kertaa toteutettava teos on aina erilainen

Ensi torstaina on mahdollisuus osallistua monikanavaiseen ja interaktiiviseen I see you -mediataideteokseen. Teos toteutetaan Turun tyttöjen talon Varissuon toimipisteellä. Teoksen taltiointi nähdään 13.12. alkaen kolmen viikon ajan Kaupunginteatterin taideseinällä.

I see you on turkulaisen kuvataiteilijan Johanna Sinkkosen seitsemättä kertaa toteutettava monikanavainen interaktiivinen mediataideteos, jossa yllättävät kohtaamiset luovat teoksen hengen.

– Olen toteuttanut teostani vuosittain vuodesta 2017 asti osana isompia tapahtumia ja pandemian myötä omana itsenäisenä tapahtumana. Teosta on muokattu jokaisen toteutuksen luonteen mukaan, ja sen taiteellinen ja merkityksellinen osuus on kasvanut joka esityksen jälkeen, kertoo Sinkkonen tiedotteessa.

Tänä vuonna teos toteutetaan yhteistyössä Varissuon Turun tyttöjen talon kanssa. Tyttöjen talon toiminnassa tärkeintä on, että kaikki tulevat kohdatuiksi ja arvostetuiksi sellaisina kuin ovat. Talo tarjoaa monenlaista ryhmätoimintaa, yksilöllistä tukea, retkiä ja tapahtumia.

I see you -teoksen arvot kohtasivat Turun tyttöjen talon arvojen kanssa.

– Kun Johanna pyysi meitä mukaan, emme miettineet tätä kahta kertaa, kertoo Varissuolla toimiva ohjaaja Hanna Majabacka.

Teoksen mahdollistavat Turku 2029 -säätiö, Turun kaupunki ja Turun tyttöjen talo. I see you toteutetaan osana Turun kulttuuripääkaupunki-juhlavuoden ohjelmaa.

Teokseen voi osallistua torstaina 9.12. klo 16–18 Turun tyttöjen talolla Varissuolla. Teos esitetään 13.12.–2.1. Turun kaupunginteatterin taideseinällä ja verkossa www.iseeyou.johannasinkkonen.com.