Turku Jazz Festivalin ensimmäiset esiintyjät julki – huippumuusikot Nicholas Payton ja Kenny Barron saapuvat Suomeen

Maaliskuussa järjestettävän Turku Jazz Festivalin ensimmäiset esiintyjät on julkaistu. Logomon Teatrossa vietetään jazzviikonloppua 4.–5.3.2022, jolloin lavalle nousevat muiden muassa pianistilegenda Kenny Barron soolokonsertissaan sekä multi-instumentalisti Nicholas Payton trionsa kanssa. Koko festivaaliohjelma sekä vuoden artisti julkistetaan 17. joulukuuta.

Grammy-palkittu yhdysvaltalaismuusikko Nicholas Payton (s. 1973) esiintyy perjantaina 4. maaliskuuta. Trumpetistina, kosketinsoittajana, multi-instrumentalistina ja säveltäjänä tunnettu Payton nousi suuren yleisön tietoisuuteen 1990-luvulla osana akustisen mainstream-jazzin uuteen kukoistukseen nostanutta Young Lions -ilmiötä, jonka muihin edustajiin kuuluivat esimerkiksi Roy Hargrove, Branford Marsalis ja Joshua Redman.

New Orleansissa syntynyt Payton kasvoi musiikkiperheessä ja aloitti trumpetinsoiton neljän vuoden iässä. Kymmenvuotiaana hän teki jo töitä keikkailevana ammattimuusikkona puhallinorkestereissa. Muusikko on ehtinyt urallaan tehdä yhteistyötä niin räppäreiden kuin sinfoniaorkestereiden kanssa.

Payton tunnetaan myös aktiivisena keskustelijana ja esseistinä, joka on pyrkinyt nostamaan afroamerikkalaisten musiikkityylien asemaa.

Lauantaina 5. maaliskuuta Logomon Teatro-salissa esiintyvää Kenny Barronia (s. 1943) pidetään yhtenä jazzin modernin aikakauden merkittävimmistä pianisteista. Hard bopin kulta-aikana Philadelphiasta uransa startannut artisti muutti 19-vuotiaana New Yorkiin. Kertoman mukaan itse Dizzy Gillespie värväsi nuoren Barronin riveihinsä kuulematta tämän soittavan nuottiakaan.

Barron on uransa varrella työskennellyt myös muun muassa Philly Joe Jonesin, Yusef Lateefin ja Stan Getzin kanssa.

Barronin omalla nimellä julkaistut levyt ovat keränneet yhdeksän Grammy-ehdokkuutta sekä kymmenittäin kansainvälisiä huomionosoituksia. Tuorein tunnustus Barronin taidoista on Grammy-ehdokkuus vuoden 2021 parhaasta improvisoidusta soolosta. Soolo löytyy rumpali Gerry Gibbsin albumilta Songs for My Father.

Turku Jazz Festivalia vietetään Turun keskustan konserttipaikoissa ja ravintoloissa 3.–6.3.2022. Logomon esiintyjistä aiemmin ovat varmistuneet Linda Fredriksson Juniper ja Mikko Hassinen Elektro GT ft. Paleface.