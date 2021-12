Koneen säätiöltä 38 miljoonaa tieteelle ja taiteelle – Turun yliopistoon yksi suurimmista apurahoista

Koneen säätiö tukee tieteen ja taiteen vapautta myöntämällä 38,2 miljoonaa euroa tieteelliseen ja taiteelliseen työskentelyyn. Rahoitusta syksyn haussa sai 342 hanketta, joissa on mukana yhteensä noin 1 240 henkilöä. Koko vuoden myöntöjen, palkintojen ja lahjoitusten summa nousee 49 miljoonaan euroon.

Apurahojen saajien joukossa on useita turkulaisia. Turun yliopiston yleisen kirjallisuustieteen professori Markku Lehtimäki työryhmineen sai 417 200 euroa. Lehtimäki työryhmineen tutkii kirjan ja kirjailijan muuttuvia rooleja yhteiskunnassa.

Nukketeatteritaiteilija, säveltäjä Roosa Halme ja työryhmä saivat 44 800 euroa näyttämölliseen tutkielmaan linnuista ja ekosysteemin muutoksesta. Visuaalista teatteria ja nukketeatteria yhdistävän teoksen on tarkoitus saada ensi-iltansa Turun kaupunginteatterissa syksyllä 2022.

Syyskuussa järjestettyihin hakuihin lähetettiin yhteensä 6 319 hakemusta. Yleisen haun lisäksi järjestettiin uuden Rapautuuko demokratia? -rahoitusohjelman ensimmäinen hakukierros Kieli, valta ja demokratia -teemalla.

Monet säätiön rahoittamat uudet hankkeet tarttuvat jälleen isoihin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, kuten ilmasto- ja ympäristökriisiin, ihmisten liikkumiseen ja yhdenvertaisuuteen sekä uuden rahoitusohjelman myötä demokratiaan kielen ja vallan kysymysten kautta. Hankkeita yhdistää aktiivinen toiminta ymmärryksen lisäämiseksi ilmiöistä ja ongelmista.

– Me säätiössä iloitsemme meille tulleiden hakemusten idearikkaudesta, monialaisuudesta ja raikkaudesta. Hankeideoita on hienoa päästä lukemaan, ja niistä tulee tunne, että tietää taas vähän enemmän siitä, mitä tällä hetkellä maailmassa tapahtuu. Prosessin lopussa on kuitenkin tehtävä kipeitä valintoja ja surettaa, etteivät kaikki erinomaisetkaan suunnitelmat saa rahoitusta, sanoo Koneen säätiön johtaja Ulla Tuomarla tiedotteessa.

Koneen säätiö tukee humanistista, taiteellista, yhteiskuntatieteellistä ja ympäristötieteellistä tutkimusta sekä taiteellista työskentelyä kaikilla taiteen aloilla. Säätiö ylläpitää Saaren kartanon taiteilija- ja tutkijaresidenssiä Mynämäessä ja Lauttasaaren kartanon residenssiä Helsingissä. Vuoden 2022 apurahahaku järjestetään 1.–15.9.2022.