Metalliyhtye Lamb of God esiintyy Turussa ensi kesänä – Knotfest-tapahtuman artistikattausta on täydennetty

Turussa ensi kesänä järjestettävän Knotfest-festivaalin musiikkiohjelmistoa täydentää yhdysvaltalainen metallijärkäle Lamb Of God. Genrensä etulinjassa jo vuosikymmeniä vaikuttanut richmondilaisviisikko julkaisi viime vuonna nimikkoalbuminsa.

Edellisen kerran Lamb Of God vakuutti suomalaisyleisön järisyttävällä keikkakunnollaan kesän 2019 Provinssissa. Knotfestin perjantaipäivän artistikattaus vahvistuu myös kolmannen pitkäsoittonsa helmikuussa julkaisevalla Huora-punkyhtyeellä sekä räppiä metalliin yhdistävällä Lähiöbotoxilla.

Yhdysvaltalaisen Slipknotin kehittämä, vuodesta 2012 alkaen ympäri maailmaa järjestetty Knotfest saapuu ensimmäistä kertaa Suomeen. Tapahtuman pääesiintyjän Slipknotin lisäksi lauantain Knotfestissä nähdään jo julkaistujen nimien lisäksi Children Of Bodomin, Lapkon ja Disco Ensemblen ex-jäsenistä koostuva Moon Shot sekä kotimaisen vaihtoehtometallin suurlupaus Stoned Statues.

Aiemmin on julkistettu seuraavat artistit: Bring Me The Horizon, Arch Enemy, Blind Channel, Nightwish ja Stam1na.

Raskaan sarjan huippunimien lisäksi Knotfest rakentuu teemaan liittyvän ohjelman kautta kokonaisvaltaiseksi metallikarnevaaliksi. Festivaalilla on koettavissa muun muassa interaktiivinen Knotfest-museo, jossa Slipknot-fanit pääsevät kokemaan bändin yli 20-vuotista historiaa näyttelyiden ja kuvausseinän kautta.

Knotfest järjestetään Turussa 12.–13.8.2022. Tarkempaa tapahtumapaikkaa ei ole vielä ilmoitettu.