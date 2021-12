Vanhan kirjallisuuden päivien teemana on ensi kesänä ääni – teemaan liittyy esimerkiksi äänikirjojen kasvanut suosio

Vanhan kirjallisuuden päivien kesän 2022 ohjelman teemana on ääni. Tapahtuma järjestetään Sastamalassa juhannuksen jälkeen 1.–2.7.2022.

Ohjelmavaliokunta mietti teemaa monelta eri kantilta: kenen ääni kuuluu, minkälaisia erilaisia ääniä ihmisillä on ja kenen ääni kuuluu kirjallisuudessa. Iso ja ajankohtainen osa teemaa ovat äänikirjat ja niiden kasvanut suosio. Miten äänikirja muuttaa kirja-alaa, miten kirjan kirjoittaminen suoraan äänikirjaksi eroaa muusta kirjoittamisesta?

Teemaa valotetaan paneelikeskusteluissa ja seminaareissa. Tapahtuman ohjelma julkistetaan kokonaisuudessaan huhtikuussa 2022.

Vanhan kirjallisuuden päivien hallitus jatkaa kolmivuotiskauttaan tutussa kokoonpanossaan. Yhdistyksen puheenjohtajana toimii kirja-alan asiantuntija Leena Majander-Reenpää. Ohjelmavaliokunnan jäsenistöön tuli yksi muutos, kun päätoimittaja Ville Vaarnen tilalle valittiin kirjakauppias Eira Sillanpää. Ohjelmajohtajana jatkaa kustantaja Touko Siltala.

Vanhan kirjallisuuden päivät on Sastamalassa vuosittain juhannuksen jälkeisenä perjantaina ja lauantaina järjestettävä kirjallisuustapahtuma. Tapahtuma on pääsymaksuton ja se kerää vuosittain noin 14 000 kävijää. Vuonna 2022 tapahtuma järjestetään 36. kerran. Suomen vanhan kirjallisuuden päivät ry on tapahtuman taustayhteisö.