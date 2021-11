Turkulaistaiteilijat edustavat Suomea Miamissa – laaja nykytaiteen katselmus esittelee kiinnostavimmat tekijät

Yhdysvalloissa 29.11.–4.12. järjestettävä maailman laajin nykytaiteen katselmus Miami Art Week esittelee alan kiinnostavimpia ajankohtaisia suuntauksia ja taiteilijoita.

Eri messuja on tänä vuonna mukana toistakymmentä, ja Untitled Art -messuilla on esillä myös kolmen nuoren suomalaistaiteilijan, Harri Puron, Iiu Susirajan ja Viljami Heinosen töitä.

Iiu Susiraja on turkulainen, Harri Puro taas on kotoisin Rovaniemeltä, mutta asuu nykyään Turussa. Heinonen on Tampereelta.

Kansainvälisille messuille kokoontuu tänä vuonna yli 145 galleriaa eri puolilta maailmaa, ja tapahtuma houkuttelee Miamiin kymmeniä tuhansia kävijöitä.

Kymmenennen kerran järjestettävä Untitled Art luo kattavan katsauksen alan trendeihin ja taiteilijoihin, se on yksi merkittävimmistä messuista Miami Art Week -tapahtumassa.

Makasiini Contemporaryn osastolla on esillä Puron ja Heinosen maalauksia sekä Susirajan valokuvia.

– Miamin messuviikko on alamme vilkkain ja ehdottomasti tärkein tapahtuma varsinkin nuoren taiteen osalta. Olemme mukana optimistisin odotuksin. Messut tavoittavat paljon keräilijöitä ympäri maailmaa ja alan markkinat ovat tällä hetkellä hyvin vahvat, Makasiini Contemporaryn johtaja Frej Forsblom kertoo.

Vuonna 2012 syntynyt Untitled Art on innovatiivinen kokonaisuus nykytaidetta, esityksiä, performansseja ja keskusteluja nykytaiteesta. Viikon ohjelma sisältää kymmeniä erilaisia osatapahtumia.

Miamin rantaviivan tuntumaan rakentuva messualue luo tapahtumalle elämykselliset puitteet.