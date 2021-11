Anna-Leena Härkönen ja Roope Lipasti tähdittävät torstai-illan TS Kirja -klubia ja puhuivat huumorista, kirjallisuudesta ja huumorin kirjoittamisesta.

Kummallekin kirjailijatähdelle huumorin korostaminen kirjoittamisessa on ollut selkeä valinta.

– Minulle on käynyt vuosien mittaan yhä selvemmäksi, että minä haluan tuottaa ihmisille hyvää mieltä ja naurua, koska elämä on rankka laji. En ole niitä, jotka kirjoittavat sisällissodasta tai ilmastonmuutoksesta. Niistä kirjoitetaan paljon ja hyvä niin, mutta minä olen se joka nauratan, perusteli valintaansa Anna-Leena Härkönen.

– Huumori on aika kokonaisvaltainen asia. Minusta huumorisilmälasit on hyvä analogia. Eli se, että kaikessa mitä katsoo, voi nähdä huumoria. Se on aika paljon asenteesta kiinni. Kuolemassa voi olla huumoria, hautajaisissa voi olla huumoria. Kysymys on siitä, minkälaista huumoria ja miten se miten se tehdään. Elämä on aivan liian lyhyt murjottamiseen, analysoi Roope Lipasti.

Katso keskustelun tallenne alta. Keskustelu ilmestyy myös podcastina perjantaina.

Anna-Leena Härkönen on suomalaisen kirjallisuuden kiintotähti, jonka tuotannossa huumori ja vakavat sävyt limittyvät puhuttelevasti. Esikoisromaaninsa Häräntappoase (1984) Härkönen kirjoitti vain 17-vuotiaana. Sittemmin Härkönen on niittänyt suosiota niin kirjailijana, näyttelijänä, käsikirjoittajana kuin sanoittajana. Härkösen uusimmassa romaanissa Rikospaikka tavallinen kunnon ihminen löytää itsensä tutkintavankeudesta.

Huumorilla on iso osa myös Roope Lipastin tuotannossa. Samaan tapaan kuin Härkösellä, Lipastin romaaneissa huumori saa usein rinnalleen tummia sävyjä. Uusimmassa, Mikael Agricolasta ja tämän Birgitta-vaimosta kertovassa romaanissaan Mikaelin kirja kirjailija viljelee huumoria säästeliäämmin kuin koskaan aiemmin.

Kirjailijoiden kanssa keskustelivat tuttuun tapaan Turun Sanomien kulttuurin ja lukemiston päällikkö Tuomo Karhu sekä kirjailija, opettaja Niina Repo Turun yliopistosta.