Myös Punk In Drublic siirtyy Turun Linnanpuistoon – esiintyjinä NOFX ja koko joukko muita amerikkalaisia punkbändejä

Punkrockiin ja skatepunkiin keskittyvä Punk In Drublic -festivaali järjestetään ensi kesänä Turun Linnanpuistossa.

Keskiviikkona 8. kesäkuuta 2022 järjestettävän tapahtuman pääesiintyjänä nähdään NOFX (Yhdysvallat), jonka keulahahmo Fat Mike on myös ideoinut koko festivaalikiertueen konseptin.

Talvella 2021 uusimman albuminsa Single Album julkaissut nelikko on skatepunkin kaikkien aikojen merkittävimpiä yhtyeitä. Festivaalin toinen kärkinimi on ensimmäistä kertaa Suomeen saapuva punkrockin superkokoonpano Me First and The Gimme Gimmes (Yhdysvallat), jossa on vuosien varrella vaikuttanut lukuisia tuttuja kasvoja esimerkiksi NOFX:n, Lagwagonin ja Bad Religionin riveistä. Me First and the Gimme Gimmesin tuotanto on bändin perustamisesta 90-luvun puolivälistä lähtien koostunut rock- ja pop-klassikoiden punk-versioinneista.

Fat Miken pyörittämän Fat Wreck -levymerkin yhtyeistä Punk In Drublic -festivaalille Yhdysvalloista saapuvat myös niin ikään skeittipunkin parissa operoiva Face to Face, melodista punkrockia soittava The Bombpops sekä DIY-hengessä ”thrashgrassiksi” nimeämäänsä punkia tarjoileva Days N’ Daze. Tähän mennessä vahvistettua ohjelmistoa täydentävät skan ja italialaisen kansanmusiikin rytmejä punkiin yhdistelevä Talco (Italia) sekä lappeenrantalainen Anal Thunder, jolle NOFX on toiminut esikuvana koko yhtyeen uran ajan.

Punk in Drublicin ohjelmiston viimeiset lisäykset julkistetaan lähikuukausien aikana.

Fullsteam Agencyn ja Sunborn Liven toteuttama Punk In Drublic järjestetään Turun linnan vieressä sijaitsevassa Linnapuistossa ennen samalle alueelle rakennettavaa Kesärauha-festivaalia.

Koronaviruksen vuoksi vuosilta 2020–2021 siirtyneisiin tapahtumiin ostetut alkuperäiset liput ovat voimassa sellaisinaan myös kesän 2022 festivaalilla.