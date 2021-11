Raija Malka sai Suomen Taiteilijaseuran Kuvataiteilijapalkinnon

Suomen Taiteilijaseura myönsi tämän vuoden Kuvataiteilijapalkinnon kuvataiteilija Raija Malkalle (s. 1959). Turusta kotoisin oleva Malka työskentelee Helsingissä ja Lissabonissa.

Suomen Taiteilijaseuran Kuvataiteilijapalkinto on taiteilijakollegoiden vuosittain myöntämä tunnustus ansioituneelle ja ajankohtaiselle kuvataiteilijalle. Palkinnon saajan päättää Suomen Taiteilijaseuran hallitus.

Kuvataiteilija Malka tunnetaan erityisesti tilallisista, paikkasidonnaisista ja poikkitaiteellisista teoksistaan. Malkan tuorein näyttely on yhdessä säveltäjä Kaija Saariahon kanssa toteutettu Blick, joka nähtiin taidemuseo Amos Rexissä 12.5.–22.8.2021. Näyttely oli osa Helsingin juhlaviikkojen ohjelmaa.

– Raija Malka on pitkään työskennellyt suomalainen taidemaalari, jonka käsitteellinen lähestymistapa on tuonut uutta valoa maalaustaiteen diskurssiin. Kolmiulotteinen tila ja isot volyymit ovat pitkään olleet hänelle keskeisiä. Malka on tehnyt myös poikkitaiteellisia tilallisia sekä paikkasidonnaisia teoksia. Maalausten ja tilallisten teosten lisäksi Malkalla on pitkä ura teatterien ja oopperoiden lavastuksien sekä pukusuunnittelun ja myös opettamisen parissa, toteaa Suomen Taiteilijaseuran hallitus palkintoperusteluissaan.

Malka valmistui Taideteollisesta korkeakoulusta vuonna 1985. Hän on pitänyt näyttelyitä muun muassa Suomessa, Ruotsissa, Portugalissa, Ranskassa, Espanjassa, Italiassa ja Japanissa.

Palkinto jaettiin Helsingin Lasipalatsissa tänään tiistaina. Juhlapuheen piti taidekriitikko Timo Valjakka.

Suomen Taiteilijaseura on myöntänyt tunnustuspalkintoa vuodesta 1997 lähtien. Tunnustus tunnettiin aikaisemmin nimellä Palokärki-palkinto. Taiteilijakollegoiden myöntämän tunnustuksen arvo on 7 000 euroa.