Kirjailijaliitto palkitsi Riitta Jalosen ja Sari Peltoniemen

Suomen kirjailijaliitto on jakanut tunnustuspalkintonsa Riitta Jaloselle ja ja lasten- ja nuortenkirjallisuuden Tirlittan-palkinnon Sari Peltoniemelle. Kumpikin palkinto on suuruudeltaan 10 000 euroa. Palkinnot jaetaan tunnustuksena kirjailijan tähänastisesta tuotannosta sekä työstä suomalaisen kirjallisuuden hyväksi.

Riitta Jalonen (s. 1954) on toiminut vapaana kirjailijana lähtien esikoisteoksestaan Enkeliyöt (1990), joka voitti ilmestymisvuonnaan Tammen nuortenkirjakilpailun sekä Topelius-palkinnon vuonna 1991. Jalonen on julkaissut ansiokkaan uransa aikana teoksia sekä lapsille että aikuisille, ja niitä on käännetty yli kymmenelle kielelle, viimeisimpänä espanjaksi.

Kirjailija, taiteilijaprofessori Sari Peltoniemen (s. 1963) esikoisteos on vuonna 2000 ilmestynyt Löytöretkeilijä Kukka Kaalinen. Tämän jälkeen Peltoniemi on julkaissut yli 20 kirjaa lapsille ja nuorille sekä arkisatuja aikuisille.