Säveltäjä Eero Hämeenniemi saa Fredrik Pacius -palkinnon

Säveltäjä, kirjailija ja pianisti Eero Hämeenniemi saa tämänvuotisen Fredrik Pacius -palkinnon. Palkinto on suuruudeltaan 15 000 euroa, ja sen jakaa Svenska litteratursällskapet i Finland.

Hämeenniemi palkitaan luovasta, avarakatseisesta, kosmopoliittisesta ja monipuolisesta muusikkoprofiilistaan. Hän työskentelee sävellyksen dosenttina Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa.

Eero Hämeenniemi (s. 1951) opiskeli sävellystä Sibelius-Akatemiassa Helsingissä Paavo Heinisen johdolla ja valmistui säveltäjäksi vuonna 1978. Hän on opiskellut myös Puolassa, Italiassa ja Yhdysvalloissa sekä tehnyt opintomatkoja Intiaan. Hämeenniemi on säveltänyt muun muassa neljä sinfoniaa, kuoromusiikkia, viulukonserttoja sekä jazz- ja balettimusiikkia.

Hämeenniemi on myös kirjailija, joka on kirjoittanut havainnoistaan Intiassa ja Italiassa, joissa hän oleskelee säännöllisesti. Kirjan Napolista etelään hän kirjoitti kotonaan Keravalla meneillään olevan pandemian aikana, kuten myös klarinettikonserton Klarinettiseikkailu. Henkilökohtaista musiikkifilosofiaansa Hämeenniemi on käsitellyt muun muassa kirjoissa Kun musiikki täyttää mielen ja Musiikin tulevaisuuden historia.

Fredrik Pacius -palkinto jaetaan Fredrik Pacius -symposiumin yhteydessä Musiikkitalossa Helsingissä 19.11. kello 16. Symposiumin järjestävät Suomen Musiikkiperintö ry, Taideyliopiston Historiafoorumi, Sibelius-Akatemian tohtorikoulu DocMus ja Svenska litteratursällskapet i Finland. Symposiumi näytetään suorana lähetyksenä Taideyliopiston sivuilla.