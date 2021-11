Meri Valkaman esikoisromaani Sinun, Margot sai Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon

Vuoden parhaalle esikoisteokselle myönnettävän Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon on voittanut Meri Valkama romaanilla Sinun, Margot (WSOY). Palkinnon arvo on 15 000 euroa. Vuonna 1980 syntynyt Valkama on helsinkiläinen toimittaja.

Raadin mukaan Sinun, Margot on vasta-alkajan äärimmäisen kypsä ja hallittu suuri teos. Se kuljettaa limittäin kahta aikatasoa ja lukuisia teemoja aina Euroopan historiasta lähisuhteiden ongelmiin sekä ideologioiden muutoksen vaikutuksesta yksilön elämään.

Raadin mukaan Valkama on luonut tunteisiin vetoavan aatehistoriallisen trillerin, jossa päähenkilö selvittää sittenkin ennen muuta omaa olemustaan. Raadin mukaan "käsissä on poikkeuksellinen tapaus: esikoisromaani, joka puhuttelee koko maanosaamme".

Toiseksi kilpailussa nousi Sanna Puutosen novellikokoelma Sydänmuuri (Otava). Raadin mukaan Puutonen ammentaa arkkitehtuurista ja luo avaruuksia, joiden liki surrealistisessa ilottelussa ihminen näyttäisi jäävän tyystin sivuun. Esiin kumpuaa syvä ymmärrys ihmisestä.

Kolmanneksi nimettiin Niko Hallikaisen romaani Kanjoni (Otava). Se on sekä muotonsa että sisältönsä osalta rohkeasti omanlaisensa.

Kaikkiaan raadin tietoon tuli runsaat 80 suomeksi kirjoitettua debyyttiä. Autofiktio ja omaelämäkerrallisuus näkyivät voimakkaana virtauksena.

Kärkikymmenikköön ylsivät myös E. L. Karhun Veljelleni (Teos), Maisku Myllymäen Holly (WSOY), Elina Viinamäen Vaimoni ja muita henkilökohtaisia asioita (Atena), Satu Erran Hetkenä minä (Poesia), Janne Holmströmin Kauan sitten hukkunut (Tammi) ja Milka Luhtaniemen Kirnu (Gummerus). Kunniamaininnan sai Silja Liukkosen Vippi-ihmisiä (Otava).

Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinto jatkaa vuosina 1964–1994 myönnetyn J. H. Erkon esikoiskirjapalkinnon perinnettä. Raatiin kuuluivat toimittajat Suvi Ahola, Arla Kanerva, Sanna Kangasniemi ja Antti Majander (pj.) sekä kirjailija Eino Santanen ja tunnustuksen viime vuonna Rajamaa-romaanillaan voittanut Terhi Kokkonen.

