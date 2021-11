Ruisrock julkisti uusia esiintyjiä – mukana isoja hittejä julkaissut Megan Thee Stallion

Ruisrockiin varmistetut artistit

Major Lazer (US), Martin Garrix (NL), Megan Thee Stallion (US)

Anne-Marie (UK), beabadoobee (UK), girl in red (NO), Polo G (US), The Ark (SE), Turnstile (US)

Antti Tuisku, Haloo Helsinki!, JVG, Tehosekoitin, ABREU

Behm, Gasellit, Ellinoora, Erin, Evelina, Kaija Koo, Maustetytöt X Agents

Mikael Gabriel, Olavi Uusivirta, Pyhimys, Ruusut

SANNI, Vesala, william, Arppa, costee

Erika Vikman, F, Hassan Maikal, Ida Paul & Kalle Lindroth

jambo, Jesse Markin, Kube, Louie Blue, Luukas Oja

Mouhous, Pihlaja, Rosa Coste, Ursus Factory, Viivi, Yeboyah