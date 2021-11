Leif Segerstam johtaa Turun kaupungin itsenäisyyspäivän juhlakonsertit, joissa on käytössä koronapassi – vapaaliput jaetaan ensi lauantaina

Turun kaupunki järjestää perinteiset itsenäisyyspäivän juhlakonsertit maanantaina 6. joulukuuta kello 12 ja 15 Turun konserttitalossa. Turun filharmonista orkesteria johtaa kunniakapellimestari Leif Segerstam, ja solistina kuullaan sopraano Hanna-Leena Haapamäkeä.

Juhlapuhujina ovat tänä vuonna pormestari Minna Arve (klo 12 konsertissa) sekä vuoden kulttuuriturkulainen, kuvataiteilija Erika Adamsson (klo 15 konsertissa).

Konserteissa kuullaan Jean Sibeliuksen lauluja sekä muuta kotimaista musiikkia. Konsertit alkavat Aarre Merikannon Intradalla, jonka jälkeen kuullaan juhlapuhe. Puheen jälkeen Hanna-Leena Haapamäki tulkitsee Sibeliuksen laulut Våren flyktar hastigt, En slända, Soluppgång ja Demanten på marssnön. Leevi Madetojan orkesterisarja oopperasta Pohjalaisia seuraa solistiteoksia. Konsertit huipentuvat Sibeliuksen Finlandiaan sekä Fredrik Paciuksen Maamme-lauluun.

Vapaaliput jaetaan lauantaina 20. marraskuuta klo 12 Turun konserttitalossa. Paikkalippuja jaetaan 2 kappaletta per hakija. Mahdollisesti ylijääviä lippuja voi tiedustella Konserttitalon lipunmyynnistä tiistaista 23. marraskuuta alkaen. Lipunmyynti on avoinna ti–pe klo 12–17 osoitteessa Aninkaistenkatu 9. Lippujaossa on mahdollisuus valita, kumpaan konserttiin haluaa.

Kello 15:n konsertti lähetetään myös suorana verkossa osoitteessa tfo.fi/live.

Itsenäisyyspäivän juhlakonserteissa on käytössä koronapassi. Koronapassin lisäksi konserttivierailta edellytetään henkilöllisyystodistusta. Turun kaupunki suosittaa käyttämään kasvomaskia tilaisuuden ajan ja osallistumaan tilaisuuteen vain terveenä. Konserttitalon tarkempi korona-ajan turvallisuusohjeistus löytyy osoitteesta tfo.fi/turvallisuus. Yleisöä pyydetään tarkistamaan ajankohtaiset ohjeet ennen konserttiin saapumista.