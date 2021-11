Suosittu Madonna-musikaali tulee Turkuun ensi vuonna – hitit kertovat pop-ikonin elämäntarinan

Ensi vuoden marraskuussa Turun konserttitalossa kuullaan legendaarisia pop-kappaleita, kun Madonna-musikaali päättää Suomen-kiertueensa 1.11.2022.

Brittiläinen Material Girl – The Music of Madonna -musikaali perustuu pop-ikoniksi tituleeratun Madonnan hitteihin ja elämäntarinaan. Kappaleet, tanssijat, videomateriaali ja Madonnan elämään linkittyvät tarinat kuljettavat kuulijan matkalle maailman suosituimpiin lukeutuvan laulajatähden elämään. Esityksen pääosassa nähdään Jodie Jane Jackson.

Material Girl – The Music of Madonna sisältää kaikki Madonnan suurimmat hitit, kuten Like A Virgin, Papa Don't Preach, Vogue, Like a Prayer, Express Yourself ja Material Girl.

Englantilaisen Slamdunk Entertainmentin tuottama musikaali on valloittanut yleisönsä jo lukuisissa musiikkiteattereissa eri puolilla Iso-Britanniaa ja Eurooppaa. Suomessa musikaalia esitettiin täysille saleille syksyllä 2018. Nyt menestysmusikaali palaa Suomeen loka-marraskuussa 2022.

Ennen Turkua musikaali käy Oulussa, Jyväskylässä, Tampereella ja Helsingissä. Lipunmyynti käynnistyy tänään.