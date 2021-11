Vuoden nuori taiteilija 2022 on Emma Jääskeläinen

Kuvataiteilija Emma Jääskeläinen on valittu Vuoden 2022 nuoreksi taiteilijaksi. Hän saa Tampereen kaupungin myöntämän 20 000 euron stipendin ja mahdollisuuden yksityisnäyttelyn järjestämiseen Tampereen taidemuseossa sekä Vaasan kaupungin museoihin kuuluvassa Kuntsin modernin taiteen museossa. Jääskeläinen on järjestyksessä 38. Vuoden nuori taiteilija.

Emma Jääskeläinen (s. 1988 Espoossa) on Espoossa asuva ja työskentelevä kuvanveistäjä. Hän on valmistunut taiteen maisteriksi Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta vuonna 2018. Jääskeläisen veistosten pääasiallisina materiaaleina ovat perinteiset kivilajit, kuten graniitti, värikäs marmori ja travertiini, joita hän työstää klassisella ammattitaidolla, mutta samalla kuvanveiston traditiota lempeästi haastaen.

Kiviveiston massiivisuudesta huolimatta Jääskeläinen välttelee taiteessaan monumentaalisuutta ja vakavahenkisyyttä. Leikkisyys näkyy paitsi materiaaliyhdistelmissä, myös mittakaavan muutoksissa ja aiheissa. Jääskeläisen veistokset ovat kuin pieniä katkelmia henkilökohtaisista muistoista, tarinoista ja tapahtumista.

– Työskentelen kuvanveistäjänä ja teen myös musiikkia. Käytän veistoksissani kiveä, villaa ja metallia, joiden kautta pohdin käsillä tekemisen, hidastumisen sekä kosketuksen merkitystä levottomassa maailmassa. Veistäminen on eräänlaista jumppaa, jatkuvaa liikettä ja läsnäoloa, keskustelua ympäröivän kanssa. Seuraan materiaaleista löytyviä yksityiskohtia ja impulsseja, joiden avulla siirryn intuitiivisesti henkilökohtaisesta kohti monitulkinnallisia narratiiveja. Ikiaikaisista materiaaleista työstetyt veistokset maustuvat kerätyillä esineilla, Jääskeläinen kuvaa tiedotteessa.

– Taskuun tarttuneet jämät ja muistot tuovat teoksiin hauraampia, muuttuvia kerroksia. Taide on minulle henkilökohtaisen sekä hyvin fyysisen ja yksityiskohtaisen kehossa tapahtuvan kokemuksen jakamista. Lähtökohtana on usein ihmiskeho ja sen muistiin tallentuneet tuntemukset, kuten synnytyksessä tunne kehon kahtia jakautumisesta, vanhemmuuteen liittyvä suojeluvaisto tai veljen kitaran harjoittelusta känsiintyneet sormenpäät. Kiven pintaan kaiverretut uurteet, sekä sarjakuvamaisen pulleiksi pureskellut muodot kertovat pitkistä keskusteluista. Prosessin aikana käyn läpi koko elämänkaaren kömpelöstä lapsen kädestä kohti tupakan tahraamia sormia. Tunnen että kivi elää ja siinä on henki. Toivon että en kadota sitä.

Jääskeläisen teoksia on ollut aiemmin esillä näyttelyissä Suomessa, Saksassa ja Italiassa, ja niitä on Nykytaiteen museo Kiasman, Helsingin taidemuseon ja Saastamoisen säätiön kokoelmassa. Jääskeläinen on toteuttanut 2020 Kiasma Commission by Kordelinin tukemana Proper Omelette -teoskokonaisuuden Nykytaiteen museo Kiasmaan sekä samana vuonna Helsingin Adriananpuistikkoon julkisen teoksen Put put.

Emma Jääskeläisen teoksia nähdään kesällä 2022 Tampereen taidemuseon päänäyttelyn ohella Tampereen keskustassa.

Myös Tampereen taidemuseon ja Vaasan kaupungin museoiden 2021 aloittama yhteistyö jatkuu. Vuoden nuori taiteilija 2022 – Emma Jääskeläinen -näyttely avataan Tampereen taidemuseossa kesäkuussa ja Kuntsin modernin taiteen museossa syyskuussa.

Vuoden 2022 nuoren taiteilijan on valinnut asiantuntijatyöryhmä, johon kuuluvat Tampereen taidemuseon johtaja Taina Myllyharju (pj) ja ma. näyttelypäällikkö Virpi Nikkari, Nykytaiteen museo Kiasman johtaja Leevi Haapala, Finnish Art Agencyn taidekuraattori Laura Köönikkä, Tampereen taiteilijaseuran edustaja, kuvataiteilija Anna Hyrkkänen, Tampereen taideyhdistyksen edustaja Joni Lehtimäki sekä Suomen Taiteilijaseuran edustaja, kuvataiteilija Katariina Salmijärvi.

Valtakunnallinen Vuoden nuori taiteilija -tapahtuma syntyi vuonna 1984 Tampereen Nuorkauppakamarin aloitteesta. Tapahtuma toimii keskustelun herättäjänä ja nykytaiteen näkyvyyden edistäjänä. Palkinnolla pyritään tukemaan kansainvälisesti kiinnostavia alle 35-vuotiaita suomalaistaiteilijoita.