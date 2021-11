Turun filharmoninen orkesteri ja ArtTeatro tuovat vampyyrit Konserttitaloon

Turun filharmonisen orkesterin ja ArtTeatron Circus Symphony of Vampires muuttaa Turun konserttitalon sirkustaiteen ja musiikin areenaksi torstaina 11. ja perjantaina 12. marraskuuta kello 19.

Molempia konsertteja edeltää Varaslähtö Konserttitalossa kello 18, ja tilaisuudessa tutustutaan illan taiteilijoihin. Sirkussinfoniasta järjestetään lisäksi yhteensä seitsemän päiväkonserttia 8. luokkalaisille Taidetestaajille sekä muille koululaisille. Turun filharmoninen orkesteri osallistuu Taidetestaajat-hankkeeseen jo neljättä kertaa.

Circus Symphony of Vampires on Kreivi Draculan tarinasta inspiraationsa saanut vaarallisen viettelevä sirkussinfonia. Kauhukertomuksesta ei kuitenkaan ole kyse, vaan luvassa on lennokasta huumoria, sykähdyttävää sirkustaituruutta sekä tahti tahdilta mukaansatempaavampia taidemusiikin hittikappaleita.

Illan aikana on luvassa vampyyriteemaista akrobatiaa, taikuutta ja illuusioita musiikin tahdissa. Klassisen musiikin repertuaarista konserttiin ovat valikoituneet muun muassa Tšaikovskin Kukkaisvalssi, Stravinskyn Tulilintu, Beethovenin Pastoraali-sinfonian osa IV Ukkosmyrsky, Musorgskin Yö autiolla vuorella, Saint-Saënsin Danse macabre sekä Berliozin Fantastisen sinfonian marssi mestauslavalle.

Circus Symphony of Vampires -rooleissa nähdään Pauliina Räsänen (illuusiot, akrobatia), Slava Volkov (akrobatia), Lena Sadkova (klovneria), Armas Lintusaari (roue Cyr), Eetu Ranta (jongleeraus ja diabolo-manipulaatio) ja Joe Martinho (käsilläseisonta).

Konsertit johtaa Turun filharmonisen orkesterin edessä debyyttinsä tekevä Emilia Hoving. Hoving nousi kansainväliseen kuuluisuuteen toukokuussa 2019 johtaessaan Anton Bruckneria ja BA Zimmermannia suorassa televisiolähetyksessä.

Huhtikuussa 2021 Hovingille myönnettiin Suomen arvostelijain liiton Kritiikin Kannukset -palkinto. Emilia Hoving toimii tällä hetkellä apulaiskapellimestarina Ranskan radion filharmonisessa orkesterissa taiteellisen johtajan Mikko Franckin alaisuudessa. Konserttien visualisoinnista vastaa Timo Ollila.

Taidetestaajat on Suomen suurin kulttuurikasvatusohjelma, joka tarjoaa kaikille Suomen kahdeksasluokkalaisille ja heidän opettajilleen vierailumahdollisuuden korkealaatuisen taiteen pariin. Toiminnan tavoitteena on tarjota nuorille taide-elämyksiä ja työkaluja muodostaa kokemuksestaan perusteltu mielipide.