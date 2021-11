Vuoden 2021 ITE-taiteilija Jori Tapio Kalliolan näyttely avautui Salon taitokeskuksen galleria Kompuukiin

Salon taitokeskuksen galleriatila Kompuuki päättää näyttelyvuotensa Vuoden ITE-taiteilijan Jori Tapio Kalliolan Orgastinen hysteria -näyttelyyn. Esillä olevissa teoksissaan taiteilija käsittelee tuttuja teemoja, joissa osumaa saavat yhteiskunnan valtarakenteet, ahneus ja politiikka.

– Orgastinen hysteria on erään näyttelyssä olevan teoksen nimi. En olisi voinut antaa teokselle mitään muuta nimeä, sillä viimeiset puolitoista vuotta ovat olleet lähes kiihottunutta turvallisuushysteriaa, jossa rationaalisuudelle ei ole ollut tilaa, Kalliola toteaa tiedotteessa.

Näyttely on taiteilijan ensimmäinen näyttely Varsinais-Suomessa. Raumalta kotoisin oleva ja nykyään Hangossa asuva Kalliola myöntää, ettei Varsinais-Suomi ole erityisen tuttua seutua hänelle.

– Mutta mielelläni minä Saloon jotakin päätän, hän toteaa viitaten nyt päättyvään näyttelyvuoteensa.

Salon taitokeskuksen galleriatila Kompuuki avasi ovensa syksyllä 2021, ja nyt esillä oleva näyttely on Kompuukin toinen näyttely.

– Meille, eli taitoyhdistykselle tämä on ollut uudenlainen avaus itsetekemisen esilletuomiseen. On ollut huikeaa huomata, miten ITE-taide liikuttaa ihmisiä: kävijöitä on ollut koko eteläisestä Suomesta, iloitsee Taito Varsinais-Suomen toiminnanjohtaja Tiina Aalto.

Galleriatila Kompuuki on Salon taitokeskuksen yhteydessä toimiva näyttelytila, jossa esitellään maan eturivin ITE-taiteilijoiden töitä.

ITE-taide on suomalaista nykykansantaidetta ja sana ITE tulee sanoista Itse Tehty Elämä. ITE-taiteilijat ovat pääosin itse oppineita taiteilijoita. ITE-taide kuuluu kansainväliseen outsider-taiteen kenttään.

Jori Tapio Kalliola: Orgastinen hysteria 8.11.–20.12. Salon taitokeskus/Galleria Kompuuki (Rummunlyöjänkatu 2, Salo). Avoinna ma ja pe 10–17 sekä la 11–16. Taiteilijatapaaminen 18.11. klo 15–17.