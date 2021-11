Quercus robur julkistetaan Aurum-rakennuksessa Turussa

Turussa julkistetaan tänään keskiviikkona Åbo Akademin ja Turun yliopiston Aurum-uudisrakennuksessa Turun Yliopistonmäellä Noora Schroderuksen Quercus robur. Veistoskokonaisuus voitti yleisen taidekilpailun, jonka Valtion taideteostoimikunta järjesti Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n, Åbo Akademin ja Turun yliopiston kanssa.

Quercus robur koostuu alumiinipronssiin valetuista metsätammen osista, jotka levittäytyvät Aurumin kapean ja korkean aulatilan eri kerroksiin.

Tammi, josta muotit on otettu, on peräisin Salon kaupungin puutarhurin karsimasta puusta, sillä Schroderukselle oli tärkeää, ettei teosprosessissa vahingoitettu elävää puuta.

– Olin ajatellut tammen sopivan sisällöllisesti teoksen aiheeksi uuteen yliopiston rakennukseen, sillä kuten uudisrakennus ja yliopisto itsessään, tammi luo ympärilleen ylevän ja valoisan ympäristön ja tarjoaa elinympäristön lukuisille lajeille. Olisi siis mielestäni ollut moraalisesti väärin tuhota elävän tammen eliöstöä teoksen toteutuksen takia. Toki eliöitä oli myös saamissani karsituissa puun osissa, mutta niistä orgaaninen aines oli mahdollista rapsutella pensselillä hellästi takaisin metsään, toteaa Schroderus.

Schroderus on valmistunut kuvanveistäjäksi Kuvataideakatemiasta 2014 ja hänen teoksiaan on useiden taidemuseoiden kokoelmissa. Teräksen, pronssin ja kipsin lisäksi taiteilija on käyttänyt teoksissaan muun muassa kirjontalankoja ja karvoja.