Guled & Nasra voitti Afrikan merkittävimmän elokuvafestivaalin pääpalkinnon

Suomalais-somalialaisen Khadar Ayderus Ahmedin ohjaama elokuva Guled & Nasra palkittiin Afrikan suurimman elokuvafestivaalin, Fespacon, pääpalkinnolla myöhään eilen illalla. Burkina Fasossa vuodesta 1969 järjestettyä perinteikästä festivaalia (The Panafrican Film and Television Festival of Ouagadougou) pidetään Afrikan ja afrikkalaisen diasporan merkittävimpänä elokuvafestivaalina ja 30000 euron arvoista Golden Stallion -palkintoa afrikkalaisen elokuvamaailman tärkeimpänä festivaalitunnustuksena.

Voitto yllätti Ahmedin täydellisesti.

– Tämä palkinto tekee minut suunnattoman onnelliseksi. Fespacon festivaali merkitsee meille afrikkalaisille tekijöille samaa kuin Cannes eurooppalaisille elokuvantekijöille. Pääpalkinnon voittamisen myötä tuntuu, että olen saavuttanut kaikki unelmani, ja vieläpä esikoisohjauksellani! Mutta en ehkä ihan silti vielä jää eläkkeelle, Ahmed nauraa.

Guled & Nasra pokkasi jo aiemmin festivaalilta myös tuomariston palkinnon, sekä palkinnon parhaasta sävellyksestä. Aiemmin elokuva on palkittu Toronton elokuvajuhlilla elokuvataiteen monimuotoisuutta edistävällä Amplify Voices -palkinnolla syyskuussa. Lisäksi Somalian Oscar-raati valitsi sen hiljattain edustamaan Somaliaa parhaan kansainvälisen elokuvan Oscar-palkinnon ehdokkuuksia valittaessa.

Suomalais-saksalais-ranskalainen Guled & Nasra sai maailmanensi-iltansa Cannesin elokuvajuhlilla heinäkuussa. Suomessa elokuva tulee elokuvateattereihin 12. marraskuuta.

Ahmedin käsikirjoittama ja ohjaama Guled & Nasra on ajaton tarina perheestä äärimmäisten valintojen edessä. Koskettavan perhedraaman pääosissa nähdään helsinkiläinen Omar Abdi, kanadalainen Yasmin Warsame sekä djiboutilainen Kadar Abdoul-Aziz Ibrahim.