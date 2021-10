Archipelago sea jazz -festivaalisarjalle 100 000 euron apuraha

Kulttuurirahaston elokuun 2021 haussa myönnettiin yhteensä miljoona euroa Taide²-apurahoja viidelle taidehankkeelle. Yksi apurahan saajista on Jazz city Turku ry, jolle myönnettiin 100 000 euroa Archipelago sea jazz -festivaalisarjan kehittämiseen.

Vuonna 2019 käynnistynyt Archipelago sea jazz on festivaalikokonaisuus, joka rakentuu saariston vetovoiman ja jazz-musiikin ympärille. Festivaali kootaan yhteistyössä neljän kunnan kanssa, ja tapahtuman yksi tavoitteista on lisätä saariston houkuttelevuutta kulttuuri- ja matkailukohteena.

– Nyt myönnetyn apurahan kautta varmistuu rahoitus saariston portilla Turussa järjestettävään Turku sea jazziin ja Maarianhaminan Åland sea jazziin sekä koko tapahtumakonseptin kansainvälisen profiilin vahvistamiseen, kertoo Jazz city Turku ry:n toiminnanjohtaja Jussi Fredriksson.

Apurahojen turvin toteutetaan ainakin festivaaleja, näyttelyitä ja kiertueita. Apurahaa saivat myös Anti-Contemporary art festival yhdistys ry esitystaiteen festivaalien yhteistuotanto- ja kiertuetoimintamallin kehittämiseen (300 000 euroa), Puppa ry purkutaide-toimintamallin kehittämiseen (150 000 euroa), Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutin säätiö sr Instituuttiverkoston Together again -festivaalin toteuttamiseen (250 000 euroa) ja Suomen Taiteilijaseura - Konstnärsgillet i Finland ry Nuoret 2023 -näyttelyn toteuttamiseen (200 000 euroa.)

Taide² (Taide toiseen) -apurahalla tuetaan taidehankkeita, jotka tavoittelevat entistä suurempia yleisömääriä. Päämääränä on rahoittaa hankkeita, jotka puhuttelevat asiantuntijoiden lisäksi laajempaa yleisöä.