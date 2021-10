Basistitähti Linda May Han Oh esiintyy perjantaina Turussa

Perjantaina Turkuun saapuu yksi maailman tämän hetken kuumimmista jazznimistä: basisti Linda May Han Oh.

Malesiassa syntynyt, Australiassa varttunut ja tätä nykyä New Yorkissa asuva palkittu muusikko on tullut tunnetuksi kitaristilegenda Pat Methenyn luottobasistina. Hän on soittanut myös muun muassa Joe Lovanon ja Vijay Iyerin rinnalla. Turussa hän esiintyy duona pianisti Fabian Almazanin kanssa.

Monipuolinen Linda May Han Oh on noussut viime vuosina yhdeksi kansainvälisen jazzkentän työllistetyimmistä instrumenttinsa taitajista. Sekä basistina että säveltäjänä moninkertaisesti palkittu Oh on julkaissut viisi omaa albumia, ja häntä voi kuulla myös kymmenillä muilla levyillä. Jazz Journalists Association äänesti hänet vuosina 2018, 2019, ja 2020 vuoden basistiksi. Hänen viimeisimpiin palkintoihinsa lukeutuu Margaret Whitton -palkinto 2020.

Linda May Han Oh työskentelee tällä hetkellä Berklee College of Musicin apulaisprofessorina ja toimii aktiivisesti sukupuolten välisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisessä jazzalalla muun muassa Institute for Jazz and Gender Justicessa.

Säveltäjänä Oh uudistuu koko ajan. Hänen musiikkinsa on samanaikaisesti haastavaa mutta kevyttä ja klassista mutta rajoja rikkovaa.

Flame Jazz: Linda May Han Oh & Fabian Almazan perjantaina 8.10. klo 19 (ovet klo 18) Logomon Move-salissa (Junakatu 9)