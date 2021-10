Kapellimestari ja viulisti Julian Rachlinin päävierailijakausi jatkuu TFO:ssa vuoteen 2023

Kapellimestari ja viulisti Julian Rachlinin päävierailijakausi Turun filharmonisessa orkesterissa saa jatkoa aina heinäkuun 2023 loppuun asti. Rachlin on vieraillut Turussa vuodesta 2015 alkaen, ja hänet on nimitetty TFO:n päävierailijaksi 2017. Taiteilija on tuonut Turkuun useita klassisen musiikin suosikkiteoksista koostuvia virtuoosisia ohjelmistoja sekä kärkisolisteja.

– On hienoa voida jatkaa yhteistyötä Julian Rachlinin kanssa. Rachlin on kysytty taiteilija ympäri maailmaa, ja hän on vakiinnuttanut paikkansa yleisön suosikkina. Myös orkesterin muusikoiden vahva taho on ollut jatkaa yhteistyötä, toteaa tiedotteessa TFO:n intendentti Nikke Isomöttönen.

TFO:n mukaan Rachlin on tehnyt päävierailijakaudellaan paljon työtä TFO:n tunnettuuden ja näkyvyyden lisäämiseksi kansainvälisesti oman taiteilijaprofiilinsa kautta, ja hänen työskentelynsä orkesterin kapellimestarina on saanut niin soittajistolta kuin yleisöltä ylistystä. Rachlin on Turun filharmonisen orkesterin lisäksi Kristiansandin sinfoniaorkesterin päävierailija sekä Royal Northern Sinfonian taiteellinen partneri.

Päävierailijan tehtävä on kehittää taiteellisen johtajan rinnalla orkesterin taiteellista tasoa. Rachlin on kaudellaan toiminut wieniläisklassisen repertuaarin asiantuntijana, jolla on kiinnostusta kehittää orkesteria monipuolisesti sekä taiteellisesti omia kontaktiverkostojaan hyödyntäen.

Nyt torstain 7. lokakuuta ja perjantain 8. lokakuuta sinfoniakonsertteihin Rachlin on koonnut klassismin ajan ohjelmiston. Perjantain konsertti lähetetään myös suorana, maksuttomana verkkolähetyksenä.

Konsertit alkavat ukrainalaissyntyisen Wolfgang Amadeus Mozartin aikoihin eläneen venäläissäveltäjä Maksim Berezovskin C-duuri-sinfonialla. Berezovskin sinfonia on vuosilta 1770–72, mutta se löytyi Vatikaanin arkistoista vasta 2000-luvun alussa. Tutumpaa klassismia edustavat Mozartin 4. viulukonsertto sekä Joseph Haydnin viihdyttävä Lontoo-sinfonia.

Mozartin 4. viulukonserton solistina konserteissa nähdään viulisti Lilia Pocitari, joka tekee debyttiinsä TFO:n edessä. Pocitari on saanut oppia muun muassa Rachlinin mestarikursseilta ja hän on voittanut palkintoja monissa kansainvälisissä kilpailuissa.