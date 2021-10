Turun Puolalanpuisto muuttuu soivaksi taideteokseksi

Turun Puolalanpuisto muuttuu torstai-illasta alkaen soivaksi taideteokseksi kerran päivässä. Puistossa esitetään Hans Rosenströmin ja Kalle Nion noin 20 minuutin mittainen Weaving, yearning -ääni-installaatio joka päivä kello 18 alkaen 17. joulukuuta saakka.

Weaving, yearning on neljästä pehmeästi kaupunkitilassa leijailevasta äänestä koostuva laulu, jonka on säveltänyt Aino Venna.

– Teos on saanut innoituksena iltahämärästä, joka kietoutuu ympärillemme ja ilmasta, jonka me kaikki jaamme. Teos kietoo yhteen kuulijat ja ympäristön ohikiitävän hetken ajaksi. Se muistuttaa meitä jaetusta olemassaolostamme ja yhteen punoutuneista elämistämme, jotka yhdessä muodostavat herkän ja väliaikaisen yhteisön, Turun museokeskuksen tiedotteessa kuvaillaan.

Weaving, yearning -teos syntyy kaiuttimien avulla puistoon luodun reitin, sään sekä kuulijan sijainnin ja liikkeiden yhteisvaikutuksesta. Reitin lähtöpiste sijaitsee taidemuseolle vievien portaiden edessä, Aurakadun ja Torninkadun kulmauksessa, josta se jatkuu taidemuseon takaa oikealta kiertäen ja päätyy Ystävyyden patsasta ympäröivälle aukiolle.

Teos saapuu Turkuun Helsingistä, jossa se esitettiin osana laajempaa A I S T I T / coming to our senses -nykytaidekokonaisuutta sekä Helsingin juhlaviikkojen ohjelmistoa. Teoksen ensiesitys oli King's Crossissa Lontoossa tämän vuoden toukokuussa, ja sen on tuottanut Suomen Britannian ja Irlannin instituutti sekä A I S T I T / coming to our senses -nykytaideprojekti, jonka järjestivät neljä Euroopassa sijaitsevaa Suomen kulttuuri-instituuttia. A I S T I T / coming to our senses -ohjelmaa esitetään porrastetusti Pariisissa, Berliinissä, Lontoossa, Helsingissä ja Gentissä vuosina 2021–2022.

Weaving, yearning -teoksen toteutusta ovat tukeneet Saastamoisen säätiö, Niilo Helanderin säätiö sekä Svenska kulturfonden. Turussa teos on osa kaupungin kulttuuripääkaupunkivuoden 10-vuotisjuhlaa, ja se toteutetaan Turun kaunistamisrahaston tuella. Teoksen yhteistyökumppaneita ovat Turun museokeskus ja Turun taidemuseo.

Weaving, yearning -teoksen avajaistilaisuus Puolalanpuistossa, taidemuseolle johtavien portaiden luona torstaina 7.10.2021 klo 17.30 alkaen.