John Malkovichin Turun vierailu siirtyy ensi vuoteen

Hollywood-tähti John Malkovichin marraskuulle kaavailtu Turun vierailu Just call me God – A Dictator`s Final Speech joudutaan perumaan. Syynä ovat koronavirusepidemian aiheuttamat aikataulumuutokset Malkovichin parhaillaan työstämän elokuvan kuvausaikatauluihin. Malkovich saapuu kuitenkin Turkuun ensi vuonna Turun musiikkijuhlille 6. elokuuta 2022 teoksella The Infernal Comedy: Confessions of a serial killer.

The Infernal Comedy nähtiin Turussa jo 2010, jolloin siitä muodostui suuri yleisömenestys. Teoksen pohjana on tositapahtumiin perustuva tarina sarjamurhaaja, naistenmies ja kirjailija Jack Unterwegeristä (roolissa Malkovich), joka kiinniottoa paetessaan syöksyy vääjäämättä kohti omaa tuhoaan. Näytelmän kaksi naista, joiden esittäjät nimetään myöhemmin, esittävät Gluckin, Vivaldin, Haydnin, Mozartin, Beethovenin, Boccherinin ja Weberin aarioita, jotka aitoon barokkioopperan tyyliin kertovat Unterwegerin tunnetiloista.

Orkesterina toimii Itävallan johtaviin vanhan musiikin yhtyeisiin kuuluva Wiener Akademie -orkesteri kapellimestarinaan ohjaajanakin tunnettu Martin Haselböck.

– Olemme erittäin tyytyväisiä, että pystyimme varmistamaan maailmantähden vierailun uuteen ajankohtaan ja saamme Malkovichin sekä Wiener Akademien orkesterin vieraaksemme jo ensi vuoden Musiikkijuhlille, iloitsee Turun musiikkijuhlien toimitusjohtaja Liisa Ketomäki.

Alkuperäiseen näytökseen 18.11.2021 aiemmin ostetut liput käyvät sellaisenaan siirrettyyn esitykseen. Mikäli uusi esitysajankohta ei ole sopiva, rahat palautetaan asiakkaalle. Liput voi myös halutessaan vaihtaa Turun musiikkijuhlien lahjakorttiin. Hyvitykset esityksen osalta on haettava viimeistään 30.11.2021.