Nainen katoaa Grus Grus Teatterin psykedeelisessä trillerissä

Grus Grus Teatterin Nainen katoaa oli yksi niistä esityksistä, jotka jäivät koronan jalkoihin viime metreillä. Työryhmä tiedotti teoksestaan viime vuonna marraskuun lopulla, ja ensi-illan piti olla 4. joulukuuta, mutta uudet koronarajoitukset tulivat voimaan päivää aiemmin, 3. joulukuuta. Perjantaista lukien nainen kuitenkin katoaa Turun kaupunginteatterin Sopukassa epäselvissä olosuhteissa.

Nainen katoaa on työryhmän mukaan katsantokannasta riippuen koominen tragedia tai traaginen komedia voimattomuudesta ja luopumisesta. Sen pohjalla on ranskalaisen Sophie Lannefranquen teksti, jota hän kirjoitti yhdeksän vuotta. Tyylilajiksi määriteltiin lopulta, ei psykologinen, vaan psykedeelinen trilleri.

Naisen lisäksi näytelmässä on mies ja etsivä.

– Kun aloimme tehdä tätä, työryhmän jäsenillä oli erilaisia näkemyksiä siitä, mitä on tapahtunut. Yhden mielestä mies on sarjamurhaaja, toisen mielestä hän on tavis, yksi arveli kaiken olevan mielikuvitusta, yksi uskoi, että etsivä on oikea mutta mies ei ja yksi oli sitä mieltä, ettei naista eikä etsivää ole, näytelmän suomentaja ja ohjaaja Ville Kurki kertoi vajaa vuosi sitten Turun Sanomissa.

Työryhmä löysi lopulta yksimielisyyden, mutta katsojat voivat tulkita asioita kukin omalla tavallaan. Tekijät ovat viitanneet esityksen yhteydessä sellaisiin tv-sarjoihin kuin Twin Peaks ja Hämärän rajamailla.

– Koska esityksen tapahtumia voi tulkita niin moni tavoin, Grus Grus Teatterilla on Facebook-sivullaan esityskauden ajan katsojakilpailu, jossa kiinnostavimman tulkinnan esittänyt katsoja pääsee katsomaan esityksen heti uudestaan, Kurki vinkkaa.

Lannefranque on kirjoittanut näytelmän yhteistyössä Ville Kurjen ja näyttelijä Sofia Molinin kanssa. Rooleissa nähdään Molinin lisäksi Pauli Poranen ja Thomas Dellinger.

Nainen katoaa Turun kaupunginteatterin Sopukassa, ensi-ilta pe 1.10. Esityksiä 30.10. saakka.