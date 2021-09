Miiko Toiviaisen transihmisyydestä kertova monologi saapuu viimein Turkuun

Turun kaupunginteatterin Cabaret-musikaalin Seremoniamestarina viime syksynä valloittanut Miiko Toiviainen tuo vihdoin Turkuun palkitun monologinsa Kepeä elämäni. Vierailu on aiemmin jäänyt toistuvasti koronapandemian jalkoihin.

Kepeä elämäni on Toiviaisen omakohtainen tilitys transihmisyydestä. Se valmistui tilausteoksena Kajaanin Runoviikolle sen jälkeen, kun Toiviainen oli valittu Vuoden nuoreksi lausujaksi niin ikään sukupuoli-identiteettiä käsittelleellä Syntymämasentunut-monologillaan. Tämä monologi nähtiin Turussa Veikko Sinisalo -kilpailun alkuerissä keväällä 2018.

Kepeä elämäni on runollinen, laulullinen, rohkea ja pohjattoman leikkisä monologi siitä, miten sen kertojan transtausta on kääntynyt voimavaraksi ja onnellisuuden lähteeksi. Esitys koostuu Toiviaisen muistikirjaansa tekemistä kokemuksellisista merkinnöistä, runoista ja muista teksteistä.

– Kun Sinisalo-kilpailun myötä aukesi mahdollisuus tehdä mikä tahansa esitys, halusin tehdä jotain, mikä oli minulle tärkeintä juuri silloin. Ajattelin, että jos tekisin jostain muusta aiheesta kuin transihmisyydestä, pakoilisin tai väistäisin jotain, Toiviainen kertoi monologin taustoista TS:n haastattelussa vajaa vuosi sitten.

– Koin esityksen tekemisen myös tietyllä tavalla velvollisuudekseni johtuen siitä, miten onnelliset eväät olen saanut ja miten paljon työtä on tehty, jotta minulla on nämä oikeudet ja olosuhteet kuin on. Mietin myös, että jos itse olisin nuorempana nähnyt transtaustaisen näyttelijän tai esityksiä transihmisyydestä, se olisi voinut olla käänteentekevää. Ei niitä esityksiä synny, jos ei niitä luoda, hän jatkoi.

Esityksen on ohjannut Riikka Oksanen ja musiikin siihen on säveltänyt Eeva Kontu.

Kepeä elämäni Turun kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä to 30.9. klo 18.30, to 28.10. klo 18.30 ja la 20.11. klo 19.15.

