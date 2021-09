Yhdysvaltalaisyhtye Toto esiintyy Turussa Paavo Nurmen stadionilla elokuussa 2022

Maailmankuulu yhdysvaltalaisyhtye Toto konsertoi Turussa Paavo Nurmen stadionilla sunnuntaina 7. elokuuta 2022. Toto in Concert -tapahtumassa esiintyvät myös Brother Firetribe, Jonne Aaron ja H.E.A.T. (Ruotsi).

Aikuisrockin keskeisiin nimiin lukeutuva Toto on myynyt urallaan yli 40 miljoonaa albumia.

Muun muassa Hold the Line, Rosanna ja Africa-hiteistään tunnetun Toton konsertti on osa tulevaa Dogz of Oz -kiertuetta, jolla vuonna 1977 Kaliforniassa perustettu yhtye esittelee uudistuneen kokoonpanonsa. Perustajajäseniin lukeutuvan kitaristi Steve Lukatherin ja yhtyeen solistina jo 1980-luvulta saakka toimineen Joseph Williamsin rinnalla nähdään basisti John Pierce (Huey Lewis and The News), rumpali Robert ’Sput’ Searight (Ghost-Note/Snarky Puppy) ja kosketinsoittaja-taustalaulaja Steve Maggiora (Robert Jon & The Wreck).

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– On Totolle kunniaksi, että saamme soittaa yhtyeen musiikkia näin hienojen muusikoiden kanssa. Odotan jo tulevaa kiertuetta, jonka ohjelmistoon valitsemme kattavan valikoiman Toton tuotannosta, suurimmat hitit tietysti mukaan lukien. Lisäksi soitamme kappaleita sekä Joen että minun sooloalbumeilta. Tavoitteenamme on tuoda menneisyyden Toto nykyaikaan, Steve Lukather kertoo tiedotteessa.

Toto on tuttu yhtye suomalaisilla lavoilla, sillä se on esiintynyt Suomessa vuodesta 1987 lähtien toistakymmentä kertaa.

Yhtye julkaisi ensimmäisen studioalbuminsa Toto vuonna 1978. Neljäs studioalbumi Toto IV (1984) teki yhtyeestä yhden aikansa kaupallisesti menestyneimmistä yhtyeistä. Vuonna 2008 Steve Lukather kertoi eronneensa yhtyeestä ja Toton lopettaneen toimintansa, mutta palasi vuonna 2010. Vuonna 2020 uudella kokoonpanolla tallennettu livelevy With A Little Help From My Friends julkaistiin kesällä 2021.

Turun lisäksi Toto esiintyy elokuussa 2022 myös Vaasassa, Helsingissä ja Tampereella. Edellisen kerran Toto esiintyi Suomessa kesän 2019 Pori Jazzissa.