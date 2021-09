American Pie -klassikon tekijä Don McLean saapuu Turkuun ensi vuonna

Don McLeanin hitti American Pie ilmestyi marraskuussa 1971. Biisin 50-vuotisen historian kunniaksi aktiivinen veteraani konsertoi ympäri Eurooppaa vuonna 2022. Turun Logomossa laulaja-lauluntekijä nähdään torstaina 20. lokakuuta ja Helsingin Kulttuuritalossa perjantaina 21. lokakuuta 2022.

Vuonna 1945 New Yorkin osavaltiossa syntyneen Don McLeanin ura alkoi 1960-luvulla. Hän esiintyi ympäri Yhdysvaltoja ja vaikutti kasvavassa folk-virtauksessa. Yksi McLeanin tärkeimmistä keikkakumppaneista uran alkuaikoina oli Pete Seeger, joka oli folk-liikkeen poliittisesti aktiivisin toimija ja vahva työväenliikkeen ja sodanvastaisuuden puolestapuhuja.

Don McLeanin ensimmäinen albumi Tapestry ilmestyi vuonna 1969. American Pie -biisi ja samanniminen albumi pohtivat Amerikkaa ennen ja nyt. Vuonna 1971 toisen maailmansodan jälkeinen ikäluokka kipuili globaalisti, ja Don McLeanin kiteytti ne tunnot Yhdysvalloissa niin menestyksekkäästi, että keikkapaikat vaihtuivat pienistä klubeista suuriin konserttisaleihin.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Sittemmin hän julkaisi useita pitkäsoittoja ja esiintyi ympäri maailmaa, muun muassa vuonna 1975 Lontoon Hyde Parkissa 85 000 ihmiselle. 1980-luvun alussa McLean saavutti Britannian myyntilistan ykköstilan versiollaan Roy Orbisonin kappaleesta Crying.

Don McLeanin suosiossa on ollut nousuja ja laskuja, mutta hänen merkityksensä folk-rockille on kiistaton. Siitä kertoo sekin, että Madonna versioi American Pien vuonna 2000.

– Hänen tulkintansa on herkkä ja mystinen. Olen saanut Jumalalta paljon lahjoja, mutta Madonnan American Pie on ensimmäinen lahjani jumalattarelta, McLean kommentoi biisiä aikoinaan.

Madonnan lisäksi Don McLeanin materiaalia ovat levyttäneet muun muassa Garth Brooks, Drake, Josh Groban, George Michael ja Weird Al Yanjkovic.

Don McLeanin pian 60 vuotta jatkuneella uralla on myös välillistä vaikutusta musiikkikulttuuriin. Laulaja-lauluntekijä Lori Lieberman sai aikoinaan inspiraation McLeanin keikkaversiosta kappaleesta Empty Chairs. Syntyi biisi Killing Me Softly with His Song, jonka nosti hitiksi ensin Roberta Flack ja myöhemmin The Fugees.