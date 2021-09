Slipknotin konsertti toteutuu Turussa ensi kesänä – mukana isoja nimiä Nightwishistä Bring Me The Horizoniin

Yhdysvaltalaisen Slipknotin elokuulle 2021 suunniteltu suurkonsertti siirtyy ensi vuoteen ja laajenee kaksipäiväiseksi festivaaliksi. Tapahtuman musiikkiohjelmistoon ovat vahvistuneet myös Bring Me The Horizon (Iso-Britannia), Arch Enemy (Ruotsi), Stam1na ja Blind Channel.

Yhdysvaltalaisyhtye Slipknotin kehittämä, vuodesta 2012 alkaen ympäri maailmaa järjestetty Knotfest saapuu ensimmäistä kertaa Pohjoismaihin: Maailman tunnetuimpiin raskaan musiikin festivaaleihin lukeutuva Knotfest järjestetään Turussa perjantaina ja lauantaina 12.–13. elokuuta 2022.

Kaksipäiväisen festivaalin ensimmäisen ohjelmajulkistuksen kärkinimet ovat tapahtuman itseoikeutettu pääesiintyjä ja lauantain festivaalipäivän huipentava Slipknot sekä perjantain pääesiintyjänä nähtävä suomalaisyhtye Nightwish. Perjantain artistikattausta täydentää kotimainen Stam1na. Lauantaina festivaalipäivää tähdittävät myös brittiläinen metalcore-suuruus Bring Me The Horizon, melodisen death metalin kärkikastiin lukeutuva ruotsalaisyhtye Arch Enemy sekä kansainväliseen suosioon Euroviisujen siivittämänä noussut Blind Channel. Tapahtuman musiikkitarjonta täydentyy vielä myöhemmin.

Genrensä huippunimien lisäksi Knotfest rakentuu teemaan liittyvän elämyksellisen ohjelman kautta kokonaisvaltaiseksi metallikarnevaaliksi. Festivaalilla on koettavissa muun muassa interaktiivinen Knotfest-museo, jossa Slipknot-fanit pääsevät kokemaan bändin yli 20-vuotista historiaa valokuva- ja merchandise-näyttelyn ja kuvausseinän kautta.

– Slipknotin suurkonsertti oli jo itsessään todella kova julkistus Turkuun, mutta vielä sen muuntautuminen legendaariseksi kaksipäiväiseksi Knotfestiksi tekee tapahtumasta ehdottomasti ensi kesän kovimman raskaamman musiikin kohokohdan Suomessa, iloitsee turkulaisen Sunborn Liven promoottori Pietu Sepponen.

Slipknot elokuulle 2021 Turkuun suunniteltu suurkonsertti siirtyy vuoteen 2022 osaksi Knotfestia. Konserttiin ostetut liput ovat sellaisinaan voimassa Slipnotin esiintymispäivänä lauantaina 13. elokuuta 2022. Jo ostetut liput on myös mahdollista päivittää 21. marraskuuta 2021 asti Knotfestin kahden päivän lipuiksi maksamalla lipputyyppien välinen hintaero.

Knotfestin Turussa sijaitsevasta tapahtuma-alueesta sekä aikatauluista kerrotaan lisää festivaalin lähestyessä. Festivaalin järjestelyistä vastaavat Fullsteam Agency ja Sunborn Live.

Nykymetallin suurimmaksi ilmiöksi kasvanut Slipknot on palkittu muun muassa Grammylla ja myynyt yli 30 miljoonaa albumia yli 25-vuotisen uransa aikana. Uniikista, naamareiden ja puvustuksen värittämästä estetiikastaan tunnetun yhtyeen viimeisin, vuonna 2019 julkaistu We Are Not Your Kind -albumi kohosi listaykköseksi myös Suomessa.

Edellisen kerran Corey Taylorin luotsaama kokoonpano nähtiin maassamme loppuunmyydyllä Helsingin Areenalla helmikuussa 2020. Turussa yhtye nähtiin vuoden 2009 Ruisrockissa.