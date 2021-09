Turkuun uusi vanhan musiikin festivaali – esiintymispaikkana Kakskerran kirkko

Konsertit 24.–26. syyskuuta

Pe 24.9. klo 19 ”Mestari ja kisälli”. Julia Tamminen, cembalo ja urut, Vokaaliyhtye Ex Arte Lux. Ensimmäisen konsertin ohjelma on omistettu Sweelinckin ja hänen koulukuntansa edustajien vokaali- ja klaveerimusiikille. Konsertissa kuullaan Sweelinckin lisäksi hänen oppilaidensa Samuel Scheidtin, Michael Preatoriuksen ja Heinrich Scheidemannin teoksia.

La 25.9. klo 19 ”Kielten helinä”. Maikki Säikkä, sopraano, Sanna Kola, mezzosopraano, Tuomas Kourula, luuttu. Sweelinck ei välttynyt vaikutteilta, kuten eivät hänen kollegansakaan. Musiikilliset vaikutteet kulkivat ristiin rastiin pitkin Eurooppaa. Tässä toisessa konsertissa ääneen pääsevät Sweelinckin aikalaiset luuttulaulukonsertissa, jossa sopraano, mezzosopraano ja luuttu soivat yhdessä ja erikseen, herättäen eloon myöhäisrenessanssin ja varhaisbarokin keskieurooppalaisen sulokkuuden. Konsertin säveltäjänimiä ovat mm. Claudio Monteverdi, Henry Purcell ja Heinrich Schütz.

Su 26.9. klo 19 Gamba Consort Eloisa. Festivaalin päätöskonsertin pääosassa esiintyvät viola da gamba ja gambaconsortmusiikki. Ohjelma koostuu englantilaisesta ja alankomaalaisesta 1500–1600-lukujen musiikista. Säveltäjäniminä mm. Adrian Willaert, Thomas Morley ja Jacobus Clemens non Papa. Gambaconsortkonsertti ei olisi myöskään mitään ilman John Dowlandin musiikkia. Ohjelma sisältää myös Tobias Humen soolokappaleita bassogamballe The First Part of Ayres -kokoelmasta, joka julkaistiin Lontoossa vuonna 1605.