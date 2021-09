Finfringe levittäytyy Turun keskustaan lokakuussa

Esittävän taiteen Finfringe-festivaali koetaan Turun keskustassa 13.–16. lokakuuta. Kolmatta vuotta järjestettävässä festivaalissa voi nähdä ja kokea alle tunnin mittaisia esityksiä sekä Åbo Svenska Teaterin eri näyttämöillä että Turun ydinkeskustan alueella.

Pääohjelmiston esityksiä on valikoitu mukaan kansainvälisellä avoimella haulla. Mukaan on seuloutunut esimerkiksi sveitsiläistä fyysistä teatteria, venäläistä ja ruotsalaista komiikkaa, saksalainen ihmisapinatutkielma ja suomalainen tanssiesitys ihannenaiskehosta. Festivaalin Only for You: Love -esityssarja tarjoaa puolestaan lyhyitä yksityisiä esityksiä. JokKiss-ohjelmakokonaisuus esittelee uunituoreita ideoita eri esityskonstallaatioissa ja Off-ohjelmiston ilmaisesityksiä nähdään tapahtuma-alueella ja ydinkeskustan kaduilla.

– Festareille mahtuu laaja kirjo esittävän taiteen esityksiä; sirkusta, nykytanssia, teatteria, stand -up komiikkaa, joista

useat ovat esittävän taiteen eri lajeja yhdistäviä teoksia, toteaa tiedotteessa festivaalin taiteellinen johtaja Sami Rannila.

Syksyn Finfringen ohjelmisto on nyt nähtävissä verkossa festivaalin kotisivuilla.

Fringe-festivaaleja on maailmanlaajuisesti yhteensä arviolta 250. Finfringe on ollut alusta asti myös osa Nordic Fringe Networkia avaten suomalaisille esiintyjille mahdollisuuden päästä esiintymään muillakin Pohjoismaisilla Fringe-festivaaleilla.