Hytti nro 6:lle pääpalkinto Jerusalemin elokuvafestivaalilla

Juho Kuosmasen ohjaama Hytti nro 6 jatkaa voitokasta maailmanvalloitustaan. Elokuva palkittiin torstaina Jerusalemin kansainvälisen elokuvafestivaalin pääpalkinnolla.

Kansainvälisen kilpasarjan tuomaristo perustelee valintaansa: "Hytti nro 6 on monikulttuurinen road movie, viihdyttävä, älykäs ja erittäin rakastettava. Tämä on rajoituksista vapaa elokuva, jossa ahtaaseen junan hyttiin rakentuu kokonainen maailma, ja jossa mahdottomilta tuntuvat yhteydet ylittävät niin maantieteelliset rajat kuin kulttuurierot."

Tuomaristossa olivat palkittu ohjaaja Ari Folman (Waltz with Bashir), leikkaaja Nili Feller (Waltz with Bashir) sekä palkittu kuvaaja Shai Goldman (Ahed’s Knee). Festivaali on perustettu vuonna 1984, ja se on merkittävä kansainvälisen elokuvan näyttämö Lähi-idässä.

Cannesissa Grand Prix’llä palkittu Hytti nro 6 saa teatteriensi-iltansa Suomessa 29. lokakuuta.