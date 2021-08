Arkkitehtuurin Finlandia -voittajan valitsee filosofi Esa Saarinen – tässä ovat ehdokkaat

Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon ehdokkaat on valittu. Ehdokkaat ovat Helsingin kaupunkiympäristötalo, Kirkkonummen pääkirjasto Fyyri ja Ylivieskan kirkko.

Arkkitehtiliitto SAFA myöntää palkinnon kahdeksatta kertaa. Lokakuun 4. päivä julkistettavan voittajan valitsee filosofi Esa Saarinen.

Kaikki ehdokkaat ovat julkisia rakennuksia, joihin yleisöllä on ainakin osittain vapaa pääsy. Rakennuksia yhdistää myös korkea arkkitehtoninen laatu sekä harkittu ja tasapainoinen materiaalien käyttö, ja ne huomioivat ympäristönsä, luonnehtii esiraadin puheenjohtaja Saija Hollmén tiedotteessa.

Kuvatoimisto Kuvio Helsingin kaupunkiympäristötalo kokoaa kaikki rakennetun ympäristön toimialan viranomaiset sekä työ- ja yleisöpalvelutilat saman katon alle.

Helsingin Verkkosaareen kesällä 2020 valmistunut kaupunkiympäristötalo on Ilmari Lahdelman, Teemu Seppälän ja Minja Hildénin suunnittelema. Raadin mukaan arkkitehdit ovat paneutuneet rohkeasti tiilen käytön mahdollisuuksiin. Seitsemän maanpäällistä kerrosta käsittävä toimitalokokonaisuus on "samalla arkaainen ja moderni".

Tuomas Uusheimo Kirkkonummen pääkirjasto Fyyri sai kuparijulkisivut ja valkobetonista, puusta ja lasista rakennetut sisätilat.

Fyyri valmistui Kirkkonummelle vuonna 2020. Pääsuunnittelijana toimi JKMM Arkkitehdit Oy:n Teemu Kurkela. Fyyriin kuuluu myös Ola Hanssonin suunnitteleman kirjastotalo vuodelta 1982. Vanhaa rakennusta ei purettu, vaan se on käytössä osana uutta Fyyriä. Vauhdikkaat verkkomaiset kuparijulkisivut saanut kirjasto kiinnittyy tyylikkäästi historiaan, raati luonnehtii.

Tuomas Uusheimo Ylivieskan kirkko rakennettiin tulipalossa tuhoutuneen 1700-luvun puukirkon paikalle.

Ylivieskan Pyhän kolminaisuuden kirkko vihittiin käyttöön keväällä 2021. Tulipalo oli viisi vuotta aiemmin tuhonnut vanhan, 1700-luvulla rakennetun puukirkon. Uuden kirkon suunnitteli Arkkitehtitoimisto K2S pääsuunnittelijana Kimmo Lintula.

Raadin mukaan rakennus on suunnittelijoiden kypsä ja vahva taidonnäyte. Arkkitehtuuri on selkeää ja pelkistettyä, ja kirkon tärkein rakennusaine on valo. Vanhan kirkon raunioille on perustettu muistokirkko, jonka hiiltyneistä hirsistä koottu risti muistuttaa tuhoisasta tulipalosta.

Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon finalistikohteet valitsee vuosittain vaihtuva, Suomen Arkkitehtiliiton kokoama esiraati. Palkinto myönnetään kolmen viime vuoden aikana valmistuneen uuden rakennuksen tai rakennusryhmän suunnittelusta tai korjaussuunnittelusta.

Tunnustuksen tarkoituksena on lisätä arvostusta luovaa korkealuokkaista arkkitehtuuria kohtaan sekä nostaa esille arkkitehtuurin kulttuurista arvoa ja hyvinvointia lisäävää merkitystä.