Uudenkaupungin rauhanpalkinto Christina Salmivallille ja Kirsi Henrikssonille – 4000 euron tunnustukset jaettiin ensi kertaa

Kriisinhallintakeskuksen johtaja Kirsi Henriksson ja Turun yliopiston professori Christina Salmivalli ovat saaneet Uudenkaupungin rauhanpalkinnot. Tunnustukset jaettiin nyt ensimmäistä kertaa.

Uudenkaupungin rauhan 300-vuotisjuhlaa viettävä Uusikaupunki perusti palkinnon merkkivuoden kunniaksi. Joka neljäs vuosi jaettava rauhanpalkinto myönnetään henkilölle tai yhteisölle merkittävistä rauhaa edistävistä teoista.

Juhlavuonna Uudenkaupungin kaupunginhallitus päätti jakaa kaksi 4000 euron suuruista rauhanpalkintoa.

Sisäministeriön alaisen Kriisinhallintakeskuksen johtaja Kirsi Henriksson palkittiin tunnustuksena kansainvälisestä rauhantyöstä. Uusikaupunkilaissyntyinen Henriksson siirtyi nykyiseen tehtäväänsä Nigeristä, jossa hän johti Euroopan unionin siviilikriisinhallintaoperaatiota. Hän on työskennellyt myös Malissa, Libyassa ja Irakissa.

Henrikssonilla on laaja-alainen tuntemus kansainvälisestä kriisinhallinnasta ja vahva kokemus erilaisten vaativien hankkeiden johtamisesta ja läpiviennistä, palkintoperusteluissa todetaan. Hän on työssään rakentanut ja luonut mahdollisuuksia rauhalle ja rauhanomaiselle toiminnalle sotilaallisen rauhantyön ulkopuolella.

Turun yliopiston psykologian professori Christina Salmivalli tutkimusryhmineen palkittiin aktiivisesta toimimisesta pienissä ja suurissa rauhanteoissa. Perustelujen mukaan Salmivalli on tehnyt uraauurtavaa kiusaamiseen liittyvää tutkimusta jo 1990-luvun alusta lähtien.

Salmivalli kehitti yhdessä tutkimusryhmänsä kanssa tutkimustietoon pohjautuvan Kiva koulu -ohjelman, jonka tavoitteena on ennaltaehkäistä ja vähentää koulukiusaamista sekä lisätä kouluhyvinvointia. Kiva koulu -mallia on toteutettu menestyksekkäästi Suomen kouluissa, ja se on ollut myös vientituote.

Salmivalli aikoo ohjata palkintosumman kiusaamisen vastaiseen työhön Ole muutoksentekijä -kampanjassa.

–Aikuisten yritykset vaikuttaa nuoriin eivät aina tuota tulosta. Nuoret voivat jo periaatteessa vastustaa aikuisilta tulevia hyvää tarkoittavia neuvoja. Siksi nuoret haastetaan nyt mukaan, Salmivalli kertoo tiedotteessa.

Paras ehdotus kiusaamisen vähentämiseksi saa 4000 euroa idean toteuttamista varten.

Uudenkaupungin kaupunki pyysi yleisöltä ehdotuksia rauhanpalkinnon saajiksi. Ehdotuksia kertyi määräaikaan mennessä 33.

Palkinnon kautta kaupunki haluaa tukea toimintaa ja tekoja entistä oikeudenmukaisemman, turvallisemman ja sopuisamman maailman puolesta. Tunnustukset jaettiin maanantaina Uudenkaupungin Vanhassa kirkossa.