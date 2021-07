Kitaramerkki Gibsonille oma levy-yhtiö

Legendaarinen, 127-vuotias yhdysvaltalainen kitaramerkki Gibson on perustanut oman levymerkkinsä Gibson Recordsin. Nashvillessä päämajaansa pitävä yhtiö toimii yhteistyössä BMG-levy-yhtiön kanssa.

Levy-yhtiö on jatke artistien, fanien ja yrityksen väliselle kehitystyölle, jota Gibson on tehnyt viimeisimmän kahden ja puolen vuoden aikana. Gibson Records jatkaa työtä artistien kanssa kokonaisvaltaisesti myös äänitetuotannon puolella. Tarkoituksena on tuoda uutta kitaravetoista musiikkia kuultavaksi genrestä tai maailmankolkasta riippumatta.

Levy-yhtiön ensimmäinen julkaisu on Slash featuring Myles Kennedy and The Conspirators -kokoonpanon albumi.