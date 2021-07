Uudenkaupungin Crusell-viikko juhlistaa pyöreitä vuosia – ohjelmassa niin Bachia kuin Jimi Hendrixiä

Uudenkaupungin Crusell-viikko avataan romantiikan ajan sävelin lauantaina 24. heinäkuuta. Musiikkifestivaali juhlii 40-vuotista taivaltaan ja muistaa samalla 300 vuotta sitten solmittua Uudenkaupungin rauhaa.

Ohjelmassa on puupuhallinmusiikkia eri vuosisadoilta. Viikkoon sisältyy myös kahdeksas kansainvälinen Crusell-kilpailu, jonka keskiössä on tänä vuonna Bernhard Crusellin oma soitin, klarinetti.

Musiikkiviikon toiminnanjohtaja Petri Hatakka kertoo tiedotteessa, että tämänkin kesän tapahtumia varjostava pandemiatilanne ja kokoontumisrajoitukset on huomioitu järjestelyissä.

– Myynnissä on vain osa konserttipaikkojen kapasiteetista. Liput ovat numeroimattomia, joten olemme valmiimpia reagoimaan nopeisiinkin muutoksiin.

Turvallisuuden lisäksi festivaalin konserteissa on kiinnitetty huomiota monimuotoisuuteen ja musiikin tuomiseen mahdollisimman monen ulottuville. Festivaalin ohjelmistossa on panostettu sukupuolten väliseen tasa-arvoon sekä etniseen moninaisuuteen – konserteissa kuullaan päivittäin teoksia naissäveltäjiltä sekä etnisten vähemmistöjen edustajilta. Useaan Crusell-viikon konserttiin on vapaa pääsy.

Juhlavuoden festivaalin avaavat Marzi Nyman (kitara) ja Niko Kumpuvaara (harmonikka) lauantain ilmaiskonsertilla kello 12. Viikon aikana kuullaan tuttuun tapaan Päivän puhallus päivittäin sunnuntaista lauantaihin Uudenkaupungin torilla kello 12.

Aki-Pekka Sinikoski Kitaristi Marzi Nyman esiintyy yhdessä Niko Kumpuvaaran kanssa sekä avajaiskonsertissa että Jimi Hendrixin tuotantoa juhlistavassa konsertissa.

Lauantain Rauhaa ja romantiikkaa -konsertissa kuullaan romantiikan ajan teoksia Carl Maria von Weberiltä, Alexander von Zemlinskyltä, Jessie Montgomeryltä ja Johannes Brahmsilta. Teokset tulkitsevat Crusell-viikon uusi taiteellinen johtaja Olli Leppäniemi (klarinetti), Paavali Jumppanen (piano) sekä Jonathan Roozeman (sello).

Sunnuntaina Johann Sebastian Bachin ja Florence Pricen kirkkomusiikkia saapuu tulkitsemaan aiemmilta festivaalivuosilta tuttu mezzosopraano Monica Groop.

Kira Glusckoff Mezzosopraano Monica Groop esiintyy sunnuntain juhlajumalanpalveluksessa.

Sunnuntai-illan Kolmella Mantereella -konsertissa kuullaan musiikkia sekä eri aikakausilta että eri puolilta maailmaa. Sunnuntain viimeisessä konsertissa kuullaan myös Jimi Hendrixin tuotantoa, kun Marzi Nyman, Niko Kumpuvaara, Heikki Laine ja Mikko Kaakkurinniemi esiintyvät Kulttuurikeskus Crusellissa.

Koko ohjelma löytyy festivaalin verkkosivuilta.

Crusell-viikko Uudessakaupungissa 24.–31.7.