Juhannusmasto uitetaan tänään Varvintorilta Seiliin – Kunnostetun museolaiva Sigynin vanhoista mastoista syntyy uusi taideteos

Turun Varvintoria kuukauden ajan komistanut Juhannusmasto (Midsummer Mast) uitetaan tänään tiistaina Seilin saarelle. Samalla alkaa taidenäyttelyn valmistelu Seiliin kesälle 2022.

Juhannusmasto on museolaiva Sigynin vanhoista mastoista tehty taideteos, joka syntyi taiteilijakaksikko FRAUDin, eli kanadalaisen Audrey Samsonin ja espanjalaisen Francisco Gallardon, sekä turkulaisten laivanveistäjien ja fiskarsilaisten puuseppien yhteistyönä.

Taiteilijat saivat Sigynin vanhat mastot, puomit ja muuta merenkulkuesineistöä käyttöönsä merimuseo Forum Marinumin lahjoittamina.

– Masto puretaan tiistaina aamulla. Noin kello 11–12 aikoihin on tarkoitus saada se vesille ja lähteä kohti Seiliä, kertoo kuraattori Taru Elfving teoksen tilanneesta CAA Contemporary Art Archipelagosta.

Juhannusmasto kuljetetaan Seiliin yhteistyössä Saaristomeren tutkimuslaitoksen kanssa. Varvintorin lisäksi teos on aiemmin nähty Onoman Niitty-kesänäyttelyssä Fiskarsissa viime kesänä.

Jane Iltanen Yksityiskohta FRAUDin eli kanadalaisen Audrey Samsonin ja espanjalaisen Francisco Gallardon Juhannusmasto-teoksesta.

Seilin saarella Juhannusmastosta muokataan uusi teos Fields of May, joka luo istuinryhmän ja keskustelupaikan ulkotilaan.

Teoksesta tulee osa CAA:n ensi vuonna järjestämää näyttelyä. Näyttely on osa Koneen säätiön rahoittamaa Aaveet muutoksessa -hanketta (2017–2022), jonka on tarkoitus tuoda taiteilijoita ja tutkijoita yhteen Turun yliopiston Saaristomeren tutkimuslaitoksella. Yksi hankkeen taiteilijoista on Seilissä ääniteoksen ja kasvien parissa työskentelevä Kalle Hamm.

Field of May -teoksen äärelle kaavaillaan keskusteluja ja haastatteluja ekologiseen kriisiin ja ympäristökysymyksiin liittyen.

Koivu- ja mäntyseppeleleillä koristelluilla saloilla on Taru Elfingin mukaan ollut Euroopassa monenlaisia tarkoituksia.

– Muun muassa Englannissa juhannussalkoja pystytettiin pelloille ja niityille jo toukokuussa, eli kasvukauden alussa eikä keskikesällä, Elfving kertoo.

Salkoja pystytettiin hyvän sadon toivossa, mutta hieman yllättäen myös häpeäpaaluiksi maaherrojen ja paroneiden nöyryyttämiseen. Ne toimivat kansanomaisten tuomioistuinten näyttämönä nimeltä Fields of May.

Sigynin vanhat mastot jatkavat elämäänsä taideteoksena Seilissä. Kunnostettua museolaivaa puolestaan pääsee ihailemaan Varvintorin edustalla, jossa Sigyn avautui vastikään yleisölle kolmen vuoden tauon jälkeen. Vuonna 2018 alkaneet kunnostustyöt toteutettiin osittain Ruissalon telakalla.

Sigyn on avoinna yleisölle 1. elokuuta asti päivittäin klo 12–17. Museolaivalle järjestetään tänä kesänä myös teatterillisia opastuksia, joilla katsojat pääsevät itse osallistumaan ja tavoittelemaan tunnetta purjelaivalla työskentelystä.