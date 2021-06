Pori Jazz soi taas -tapahtuman ohjelmisto täydentyi – uusina kiinnityksinä Eino Grön, Saimaa ja Olli Soikkeli Trio

Porin Kirjurinluodossa järjestettävän Pori Jazz soi taas -tapahtuman ohjelma on täydentynyt kolmella esiintyjällä. Heinäkuun 15.–17. järjestettävä tapahtuma paikkaa koronatilanteen takia perutun Pori Jazz -festivaalin jättämää tyhjiötä.

Torstaina 15. heinäkuuta Lokkilavalla nähdään porilaislegenda Eino Grön yhdessä klarinetisti-saksofonisti Antti Sarpilan ja Pori Jazz All Stars -kokoonpanon kanssa. Perjantaita vahvistaa uutena kiinnityksenä Olli Soikkeli Trio ja lauantaina esiintyy kulttiyhtye Saimaa.

Porin Reposaaren suurena miehenä tunnettu Eino Grön on kunnostautunut erityisesti tangon ja iskelmän taitajana, mutta on laulanut pitkän uransa aikana usein myös jazz-standardeja sekä viihdemusiikin ikivihreitä. Gröniä säestävän Pori Jazz All Stars -kokoonpanon muodostavat pianisti Seppo Kantonen, kontrabasisti Ville Herrala ja rumpali Jaska Lukkarinen.

Jazzkitaristi Olli Soikkeli saa Lokkilavalla seuraukseen kaksi suomalaisen jazzin nousevaa nimeä, kontrabasisti Joonas Tuurin ja rumpali Aleksi Heinolan.

Matti Mikkolan johtama Saimaa-yhtye on nähty vuosien varrella Pori Jazzissa pariinkin otteeseen – ensin vuonna 2016 ja uudelleen kesällä 2019 yhdessä Pyhimyksen kanssa.

Kolmipäiväisessä konserttitapahtumassa kuullaan päivittäin viittä eri esiintyjää. Esiintyjien joukossa ovat muun muassa Verneri Pohjola Quartet, Pepe Willberg & Jukka Eskola Statement sekä Dusty Springfieldin kappaleita suomeksi esittävä Aili Ikonen & Jukka Perko Avara.

Pori Jazz soi taas -tapahtuma järjestetään rajoitetulla kapasiteetilla, mutta muulta osin konserttialue on tutunlainen. Lavan edustalta on varattu reilusti tilaa konserttien kuunteluun. Konserttialueella on myös ruokamyyntiä. Ulkoilmatapahtuma järjestetään turvallisuutta korostaen ja kaikkien voimassaolevien viranomaismääräysten mukaisesti.