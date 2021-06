Liedon Smugglerrokin pääesiintyjäksi legendaarinen Europe

Liedossa 6.–7. elokuuta järjestettävän Smugglerrok-festivaalin pääesiintyjäksi saapuu rock-yhtye Europe. Legendaarinen ruotsalaisyhtye esiintyy lauantaina.

Europen The Final Countdown -kappale on yksi maailman tunnetuimmista yksittäisistä megahiteistä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa bändi on myynyt kolminkertaista platinaa, ja levyjä on myyty maailmanlaajuisesti yli 20 miljoonaa kappaletta.

Europen piti keikkailla tänä kesänä ympäri Yhdysvaltoja, mutta koronaviruspandemian takia kiertue peruuntui.

Perjantaina Smugglerrokissa esiintyvät Amorphis, Beast in Black, Melrose, Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus sekä keväällä Euroviisuissa kansainväliseen suosioon noussut Blind Channel. Lauantaina Europen lisäksi vuoronsa saavat Apocalyptica, Stamina, Kotiteollisuus, Kilpi ja Andy McCoy.